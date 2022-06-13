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الإثنين، 13-06-2022 04:29 م

تقيؤ الدم ينذر بأمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن تقيؤ الدم يدق ناقوس الخطر، وينذر بأمراض خطيرة.


وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المعدة، أو قرحة المعدة، أو التهاب المريء، أو دوالي المريء، أو تمزق بطانة المريء متلازمة مالوري فايس، أو بالسرطان مثل سرطان المريء، أو سرطان المعدة، أو سرطان الرئة.


وأضافت الرابطة أنه اعتماداً على مصدر النزيف يمكن أن يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان، والسعال، وآلام في البطن، وصدمة في الدورة الدموية مصحوبة بالخوف، والقلق، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، وانخفاض ضغط الدم، وشحوب الجلد، والعرق البارد.

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