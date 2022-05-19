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الخميس، 19-05-2022 03:18 م

أعراض تدل على الإصابة بحساسية الهستامين

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن حساسية الهستامين تعني عدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون "هستامين" بسبب خلل في وظيفة الإنزيم "ديامين أوكسيديز".


وأضافت الجمعية أن أعراض حساسية الهستامين تتمثل في آلام البطن المتكررة والانتفاخ والإسهال والصداع والشعور بسخونة الجسم واحمرار الوجه والطفح الجلدي والحكة.


وتظهر هذه الأعراض بعد دقائق أو ساعات قليلة من تناول الأغذية المسببة لحساسية الهستامين والمتمثلة في الجبن والأسماك المعلبة والنقانق والشاي الأسود والفواكه الحمضية والمكسرات وجنين القمح.

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وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، التي يمكن مواجهتها من خلال العلاج الدوائي وتعديل النظام الغذائي.

 

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