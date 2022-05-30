الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجامعة العربية تنفذ حملة للتعريف بتأثير التبغ على البيئة

وزارة البيئة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي

نادي سيدات سلاح الجو يوزع طرودا خيرية في الطفيلة

حريق هائل في سوق الخيام بالكويت

ولي العهد في الكرك بضيافة عبدالسلام المجالي - صور

5 اصابات والبحث عن محاصرين اثر انهيار بعمارة قيد الانشاء في عمان

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويفرض إجراءات مشددة في القدس

وزير النقل يؤكد أهمية زيادة التدفق السلعي بين الأردن والسعودية

قطع حركة السير اثر احتراق مركبة على طريق ناعور باتجاه عمان - صور

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع السولار والكاز عالميا

الإثنين، 30-05-2022 04:32 م

احذري من كثرة تناول المضادات الحيوية.. تهدد الكلى

9160456-251659462


الوكيل الإخباري - يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية، وتعد معظم الآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية خفيفة، ومع ذلك بعض الأنواع الأخرى قد تسبب آثاراً جانبية شديدة. لكن أظهرت دراسة حديثة أن تناول الأطفال والبالغين خمسة أنواع من المضادات الحيوية الشائع استخدامها، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من الأشخاص الذين لا يستخدمون هذه الأدوية.

اضافة اعلان


وفحص الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية، في الفترة من 1994 إلى 2015، لنحو 25981 شخصاً، أصيبوا بحصوات في الكلى. وأظهرت الدراسة، التي نشرها موقع healthline أن تعاطي أي من المضادات الحيوية الخمسة، وهي: السلفا والسيفالوسبورين والفلوركينولين والنيتروفيورانتون/ ميثينامين والبنسلين، لمدة من 3 إلى 12 شهراً، ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.


ويراوح تزايد المخاطر المرتبط بهذه الأدوية من 27% مع البنسلين إلى أكثر من ضعف هذه النسبة مع السلفا. وقال الطبيب جريجوري تسيان، من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا والمعد الرئيسي للدراسة: "دون شك، أنقذت المضادات الحيوية حياة الملايين، وهي مطلوبة لمنع الوفاة أو الأضرار الخطيرة للعدوى.. المزايا تفوق الأضرار المحتملة".

 

وأضاف: "هذه النتائج لا تشير إلى عدم وصف المضادات الحيوية عندما تكون هناك حاجة لها، لكنها تدعم الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية، وخفض استخدامها في الأمراض الفيروسية".


ويؤثر المضاد الحيوي على عدة أجهزة من الجسم، من أبرز الآثار الجانبية التي تؤثر على الجهاز الهضمي ما يأتي: التقيؤ، الغثيان، الإسهال، الانتفاخ، عسر الهضم، فقدان الشهية، تقلصات في المعدة، وآلام في البطن.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
190220015243582_460389871-hair-dye-600x401

تأثير صبغ الشعر أثناء الحمل على الجنين

2020_6_23_19_12_6_866

كيفية الوقاية من التسمم الشمسي

5781a2d4-199e-4618-a1b1-4d61e15f9d3f

سلوكيات غذائية مضرة بالصحة.. عليك تجنبها

article_2_17

لا تتناولي هذه الأطعمة.. صباحا

توصلت دراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحد من إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم-(أرشيفية)

هذا ما تفعله الرضاعة الطبيعية في عقول الأطفال

851028d56508ca0fda6e0beb5c5b1c53

نصائح لحماية بشرة طفلك من شمس الصيف الحارقة

أخبار متعلقة
3305

عادات يومية تؤثر في صحة أمعائك.. تجنبيها

eczema-de-contact

أعراض تدل على الإصابة بحساسية الهستامين

خيار

الخيار.. "صيدليّة" موثوقة بدون اخطار

2019_7_21_17_42_41_502

هل يقلق فقدان الشهية أثناء الحمل؟