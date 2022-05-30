احذري من كثرة تناول المضادات الحيوية.. تهدد الكلى

الوكيل الإخباري - يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية، وتعد معظم الآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية خفيفة، ومع ذلك بعض الأنواع الأخرى قد تسبب آثاراً جانبية شديدة. لكن أظهرت دراسة حديثة أن تناول الأطفال والبالغين خمسة أنواع من المضادات الحيوية الشائع استخدامها، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى من الأشخاص الذين لا يستخدمون هذه الأدوية.

اضافة اعلان



وفحص الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية، في الفترة من 1994 إلى 2015، لنحو 25981 شخصاً، أصيبوا بحصوات في الكلى. وأظهرت الدراسة، التي نشرها موقع healthline أن تعاطي أي من المضادات الحيوية الخمسة، وهي: السلفا والسيفالوسبورين والفلوركينولين والنيتروفيورانتون/ ميثينامين والبنسلين، لمدة من 3 إلى 12 شهراً، ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.



ويراوح تزايد المخاطر المرتبط بهذه الأدوية من 27% مع البنسلين إلى أكثر من ضعف هذه النسبة مع السلفا. وقال الطبيب جريجوري تسيان، من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا والمعد الرئيسي للدراسة: "دون شك، أنقذت المضادات الحيوية حياة الملايين، وهي مطلوبة لمنع الوفاة أو الأضرار الخطيرة للعدوى.. المزايا تفوق الأضرار المحتملة".

وأضاف: "هذه النتائج لا تشير إلى عدم وصف المضادات الحيوية عندما تكون هناك حاجة لها، لكنها تدعم الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية، وخفض استخدامها في الأمراض الفيروسية".



ويؤثر المضاد الحيوي على عدة أجهزة من الجسم، من أبرز الآثار الجانبية التي تؤثر على الجهاز الهضمي ما يأتي: التقيؤ، الغثيان، الإسهال، الانتفاخ، عسر الهضم، فقدان الشهية، تقلصات في المعدة، وآلام في البطن.





زهرة الخليج