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الثلاثاء، 05-07-2022 04:55 م

تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت

تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت - صورة رئيسية وصورة اولى


الوكيل الإخباري - تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت حيث يعتبر ظهور السيلوليت من أكثر المشاكل الجمالية التي تصيب السيدات بغض النظر عن عمرهن او وزنهن. ويعد الانتظام اليومي في ممارسة التمارين الرياضية كفيلاً بإنهاء أو إخفاء مشكلة السيلوليت في جميع أنحاء الجسم.

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اليك أفضل التمارين الرياضية التي تساعد في إخفاء السيلوليت. شاهدي النتائج التي ترغبين بها.

 

التمرين الاول
قومي أولا باتخاذ وضعية الوقوف العادية، ثم ادفعي قدمك اليمنى واثنيها الى الامام، حافظي على القدم الثاني ممدودة في الخلف كما في الصورة واحملي بعض الاوزان الخفيفة بين يديك.


التمرين الثاني
قفي بشكل مستقيم مع شدّ الظهر والصدر وعضلات البطن. خذي نفسا عميقاً خلال عملية ثني الركبة للجلوس، واتخاذ وضع القرفصاء تدريجيا. ركزّي حمل الجسم على كاحلي القدم وثبتي الكعبين صوب الخارج، ضعي يديك على خصرك أو امامك أو احملي الأوزان بين يديك ثم ارفعي جسمك عن طريق الكتفين مع الاحتفاظ على استقامة الظهر.


التمرين الثالث
إستلقي على ظهرك على الأرض مع ضم الأرداف ورفع الركبتين وثنيهما. مدّي ذراعيك على الارض قرب جسمك، وارفعي أردافك واضغطي عليهما بإحكام قدر الإمكان ثم عودي واخفضيهما مرة أخرى من دون أن تلمسي الأرض. ننصحك بتعديل التمرين ومحاولة رفع قدم واحدة ومدّها في الهواء ثم التبديل بين القدمين.


التمرين الرابع
استعملي الـResistance Band أو أي ربطة موجودة لديك، ضعيها على فخذك، او فوق كاحلك وافتحي القدمين بشكل واسع. حافظي على استقامة ظهرك وحركي قدميك يمينا وشمالا.


التمرين الخامس
احملي وزنا خفيفا بين يديك إن استطعت، وتقدمي جانبا ًبخطوة واسعة بقدمك اليمنى، إثني القدم التي تقدمت بها ومدّي القدم الثانية، وانخفضي قدر استطاعتك صوب الأرض. عودي الى الوضعية الاولى وعاودي تكرار الحركة للقدم الثانية.

 

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