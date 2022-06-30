الوكيل الإخباري - تمارين رياضية قد تخفض الكوليسترول الضار في الجسم، والكوليسترول ليس كله ضاراً أو خطيراً كما يعتقد الناس، بل هناك أيضاً كوليسترول جيد أو نافع يحتاجه الإنسان للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.





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وفي هذا الصدد نستعرض وإياكم اليوم، لبعض التمارين الرياضية التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار بجانب الحمية وإنقاص الوزن والتعامل مع الضغوطات اليومية.

الركض: يساعد ممارسة تمارين الركض يومياً، في خفض مستويات الكوليسترول العالية، كونه يساعد في التحكم بالوزن وفقدانه بشكل طبيعي. وذكرت دراسة نُشرت في دورية أرشيف الطب الباطني، أن العدائين الذين يركضون لمسافات طويلة أظهروا تحسنًا كبيراً في مستويات الكوليسترول مقارنة بالعدائين لمسافات قصيرة، كما أن الركض لمسافات كبيرة أسهم في تحسن مستويات ضغط الدم عند هؤلاء الرياضيين.



ركوب الدراجات: رياضة محببة للكثيرين ويبدو أنها تحمل نتائج إيجابية لمرضى ارتفاع الكوليسترول. فقد أظهرت دراسات بحثية عدة أن ركوب الدراجات يسهم بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول العالية بالجسم، ما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهي أحد عوامل الخطر التي قد تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم.



السباحة: أحد التمارين الرياضية المهمة التي تساعد في الوقاية من البدانة، وهي أحد مخاطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالجسم. وتسهم السباحة في فقدان الوزن الزائد وتوزيع الدهون بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم عوضاً عن تمركزها في مناطق معينة تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول مثل الخصر.

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