الوكيل الإخباري - لا يخفى على أحد أهمية التمارين الرياضية في الحصول على قوام رشيق، وعضلات قوية ومشدودة، لكن هل فكرتِ بتحقيق هذا الهدف الرائع عن طريق التنفس؟

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تمارين شد البطن عن طريق التنفس في التقرير الآتي:

تلتف عضلات البطن العميقة حول الظهر والجانبين. يشغل التنفس بشكل صحيح الحجاب الحاجز، ما يجعل البطن يتمدد للخارج مثل البالون الممتلئ بالهواء، فيزيد الضغط وتطول عضلات البطن الداخلية وتضيق مع انقباض الحجاب الحاجز واسترخائه؛ وبالتالي فإنَّ كل نفس يحسّن القوة والمرونة في جميع أنحاء منطقة البطن الداخلية. لذا، يعدُّ التنفس العميق أفضل طريقة لشدّ العضلات الداخلية؛ إذ يشرك التنفس البطني المتعمد والعميق عضلة مخفية نادراً ما نفكر فيها: الحجاب الحاجز التنفسي.





التنفس من البطن والصدر

باستخدام منشفة ملفوفة، استلقِي على وجهك لأسفل وضعي الدعامة تحت البطن. خذي 5 أنفاس بطيئة نحو دقيقة. ركّزي على نفخ البطن والشعور بالضغط على البطن في الدعامة. استنشقي حتى الامتلاء، ثم امسكي، وشدّي عضلات البطن دفعة واحدة، احبسي أنفاسك لمدة 3 ثوانٍ، ثم ازفري ببطء. أخيراً، تدحرجي برفق من جانب إلى آخر، وقومي بتدليك البطن. استمري لمدة دقيقة.



الجسر

استلقي على ظهرك مع ثني الركبتين ومباعدة القدمين عرض الوركين. أثناء الاستنشاق، ارفعي الوركين ببطء إلى الجسر ومدّي الذراعين فوق الرأس. أثناء الزفير بالكامل، اتركي عضلات البطن ترتخي، ثم قومي بتوسيع الأضلاع (ستشعرين بحركة الحجاب الحاجز وتفريغ بطنك)، ثم أنزلي الوركين على الأرض، وأع