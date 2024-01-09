تناول الطعام خلال 10 ساعات يقدم فوائد صحية كبيرة للجسم

الوكيل الإخباري - تم ربط تناول الطعام خلال فترة عشر ساعات بزيادة الطاقة وتحسين الحالة المزاجية وتقليل الجوع، وفقاً للنتائج الحديثة التي توصلت إليها أكبر دراسة علمية مجتمعية في المملكة المتحدة، كما أفاد باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن في مؤتمر التغذية الأوروبي.



إحدى الاستراتيجيات الشائعة لإدارة الوزن هي الصيام المتقطع والذي يقيد استهلاك الطعام لفترة محددة. وتوضح نافذة تناول الطعام لمدة عشر ساعات، والتي تشكل فترة صيام مدتها 14 ساعة، هذا النظام. على سبيل المثال، إذا تناولت اللقمة الأولى في الساعة 9 صباحاً، فيجب أن تتناول اللقمة الأخيرة في الساعة 7 مساءً.

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ويدعم بعض مؤيدي الصيام المتقطع فترات تناول طعام أكثر صرامة مثل ست ساعات. ومع ذلك، يؤكد ملخص الدراسة أنه حتى نافذة لمدة عشر ساعات يمكن أن توفر فوائد صحية كبيرة، مثل تحسين المزاج، والحصول على المزيد من الطاقة وتقليل الجوع.



وفقاً للدكتورة سارة بيري، من كلية دورة الحياة وعلوم السكان، كانت هذه أكبر دراسة خارج عيادة تخضع لرقابة مشددة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة العالم الحقيقي. وأعربت عن سعادتها بالنتائج، مؤكدة أن فترة تناول الطعام لمدة عشر ساعات أمر يمكن التحكم فيه بالنسبة للكثيرين.



وأضافت بيري "لقد وجدنا لأول مرة أن أولئك الذين مارسوا تناول طعام مقيد بوقت ولكن لم يكونوا متسقين يوما بعد يوم، لم تكن لديهم نفس الآثار الصحية الإيجابية مثل أولئك الذين كرسوا أنفسهم كل يوم".



وخلال فترة الدراسة الأساسية التي امتدت لثلاثة أسابيع، شارك 37,545 فرداً يستخدمون تطبيق ZOE Health مع تعليمات للحفاظ على عاداتهم الغذائية المنتظمة للأسبوع الأول قبل التحول إلى نافذة تناول الطعام لمدة عشر ساعات خلال الأسبوعين المقبلين. واستمر أكثر من 36,231 مشاركاً في المشاركة بعد هذه النقطة وتم تصنيف 27,371 على أنهم منخرطون بدرجة عالية. وكان معظم هؤلاء المشاركين من الإناث (78%)، وكان متوسط أعمارهم 60 عاماً ومؤشر كتلة الجسم 25.6.



ومن اللافت للنظر أن الأشخاص الذين لديهم فترات أطول لتناول الطعام لاحظوا تحسينات أكبر في نتائجهم الصحية.



وأكدت كيت بيرمنجهام، الحاصلة على درجة الدكتوراه، على أهمية أنماط الأكل للصحة العامة. وأضافت "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تتناول بها الطعام. لا يقتصر التأثير الصحي للطعام على ما تأكله فحسب، بل إن الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك وفترة تناول الطعام يعد سلوكاً غذائياً مهماً يمكن أن يكون مفيداً للصحة. وتظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت، وسيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على نافذة مدتها عشر ساعات".

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