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الثلاثاء، 26-12-2023 01:52 م

كيف تؤثر بنية الأسنان على الصحة العامة

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الوكيل الإخباري - عرضت صحيفة تايمز أوف إنديا، أبرز الخصائص التي تكشف تأثير بنية الأسنان على الصحة.

المينا
هي الطبقة الخارجية للأسنان، تحمي العاج واللب من الغزو البكتيري والتسوس، ويؤدي ضعفها للخطر، وإلى تسوس الأسنان أو أمراض اللثة. 

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مضغ الطعام وهضمه
تؤثر بنية الأسنان  على مضغ الطعام وهضمه بكفاءة، لأن المضغ غير السليم يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل الهضم. 


آثار نفسية
يمكن أن يؤدي سقوط الأسنان أو تلفها إلى الإحراج، وانخفاض احترام الذات، والقلق، وحتى الاكتئاب.


أمراض القلب والسرطان
ترتبط صحة الأسنان بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان. يمكن أن تنتشر بكتيريا الفم في الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو زيادة الالتهاب.

 

جودة النوم
يؤدي طحن الأسنان أو انقباضها أثناء النوم، إلى تلف الأسنان، وآلام في الفك والصداع واضطراب النوم. 


صحة الأطفال
عند الأطفال يؤثر ضعف بنية الأسنان، مثل سوء الإطباق أو اختلال الأسنان والفك، على تطور الكلام والتفاعلات الاجتماعية والأكل السليم.

 

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