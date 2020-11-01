فوائد لا تتوقعها لـ السفرجل

الوكيل الإخباري _ يعد السفرجل أحد انواع الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم وتساهم في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها السفرجل لصحة الجسم :
- يساهم في إيقاف أعراض الغثيان والقيء.
- يساهم في علاج القرحة الهضمية والالتهابات المعوية.
- يساعد في تنظيف الجسم من السموم.
- يساهم في زيادة إحساسك بالشبع بفضل الألياف الغذائية التي يحويها وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.
- يساعد على تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية، بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها .
- يعد السفرجل مصدر جيد للحديد
- يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.
المصدر : الامارات نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة