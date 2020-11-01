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الأحد، 01-11-2020 11:49 ص

فوائد لا تتوقعها لـ السفرجل

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الوكيل الإخباري _ يعد السفرجل أحد انواع الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم وتساهم في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها السفرجل لصحة الجسم :

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-  يساهم في إيقاف أعراض الغثيان والقيء. 


- يساهم في علاج القرحة الهضمية والالتهابات المعوية.


- يساعد في تنظيف الجسم من السموم.

- يساهم في زيادة إحساسك بالشبع بفضل الألياف الغذائية التي يحويها وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.


- يساعد على تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية، بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها .

 

- يعد السفرجل مصدر جيد للحديد


- يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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