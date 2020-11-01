فوائد لا تتوقعها لـ السفرجل

الوكيل الإخباري _ يعد السفرجل أحد انواع الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم وتساهم في مكافحة الفيروسات وتعزيز المناعة، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها السفرجل لصحة الجسم :

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- يساهم في إيقاف أعراض الغثيان والقيء.



- يساهم في علاج القرحة الهضمية والالتهابات المعوية.



- يساعد في تنظيف الجسم من السموم.



- يساهم في زيادة إحساسك بالشبع بفضل الألياف الغذائية التي يحويها وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.



- يساعد على تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية، بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها .

- يعد السفرجل مصدر جيد للحديد



- يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

المصدر : الامارات نيوز

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