تناول الفراولة والتوت باستمرار يحمي من الخرف

الوكيل الإخباري - وجد بحث جديد أن الاستهلاك اليومي للفراولة أو التوت في منتصف العمر، يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.



أجرى فريق البحث من جامعة سينسيناتي تجربة شارك فيها 30 شخصاً يعانون من زيادة الوزن، أعمارهم بين 50 و65 عاماً، ويعانون من شكاوى من التدهور المعرفي المعتدل.

اضافة اعلان



وعلى مدار 12 أسبوعاً، طُلب من المشاركين الامتناع عن استهلاك فاكهة التوت من أي نوع، باستثناء حزمة يومية من مسحوق المكملات الغذائية التي يتم خلطها مع الماء وتناولها مع وجبة الإفطار.



وتلقى نصف المشاركين مساحيق تحتوي على ما يعادل كوباً واحداً من الفراولة الكاملة، بينما تلقى النصف الآخر علاجاً وهمياً.

وخضع المشاركون لاختبارات تقيس بعض القدرات المعرفية مثل الذاكرة طويلة المدى، كما قام الباحثون بتتبع حالتهم المزاجية، وشدة أعراض الاكتئاب، والبيانات الأيضية على مدار الدراسة.



ووجد البحث أن المشاركين في مجموعة مسحوق الفراولة كان لديهم تداخل أقل في الذاكرة، وهو ما يتوافق مع التحسن العام في القدرة التنفيذية.



كما كان لدى من عولجوا بالفراولة انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب، وهو نتيجة "للقدرة التنفيذية المحسنة التي من شأنها أن توفر تحكماً عاطفياً أفضل، وربما حلًا أفضل للمشكلات".



وقال الدكتور روبرت كريكوريان المشرف على التجربة: "هناك بيانات تشير إلى أن الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة، وهو ما تؤكده نتائج الدراسة".

24