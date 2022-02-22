تورم الأصابع.. إليك الأسباب وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - تورم الأصابع هو حالة جلدية تسبب الالتهاب عندما يتعرض الجلد لطقس شديد البرودة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بسبب الطقس البارد أو الحار.

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- أسباب وعوامل الخطر من تورم الأصابع

لا يزال السبب الدقيق لتورم الأصابع غير معروف، ولكن يُعتقد أنه رد فعل يمر به جسمك عندما يتعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، أو عندما يدخل الجسم مرحلة إعادة التدفئة، فإنه يتسبب في تمدد الأوعية الدموية الصغيرة بسرعة أكبر مقارنة بالأوعية الدموية الكبيرة. ومع ذلك هناك بعض عوامل خطر تورم الأصابع التي يجب عليك البحث عنها؛

الملابس الضيقة

إذا كنت ترتدي ملابس ضيقة للغاية وملابس من مواد مسببة للاحتكاك، فقد تسبب تورم الأصابع.



ارتداء الجوارب

إذا واجهت هذه المشكلة من قبل، فلا يجب عليك ارتداء الجوارب الضيقة، وإذا لزم الأمر، ارتدي ملابس من القطن فقط.



البيئة

من المرجح أن تسبب المناخات الباردة والرطبة تسبب في تورم الأصابع، وإذا كنت تعيش في مناطق جافة أو مناطق شديدة البرودة، فيجب عليك اتخاذ خطوات وقائية.



ضعف الدورة الدموية

نظراً لأن هذه الحالة مرتبطة بالدورة الدموية، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى حدوث هذه الحالة ويكون الناس أكثر عرضة لها.



اضطراب المناعة

هناك العديد من حالات المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤدي إلى تورم الأصابع.

*كيفية منع تورم الأصابع؟



فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لإبعاد هذه المشكلة:

- تأكد أولاً من أن جسمك لا يعاني من تغيرات سريعة في درجات الحرارة، إذا كان الجو بارداً، ارتدِ الجوارب والقفازات والأحذية التي تحافظ على دفء الجسم.

- تمرن بشكل يومي لتحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر تورم الأصابع.

-أفضل علاج هو تنظيف المنطقة المصابة بالماء الفاتر ولكن ليس بالماء الساخن، حيث قد يؤدي التغير المفاجئ في درجة الحرارة إلى تفاقمها.

- ترطيب القدمين بانتظام كي يتوقف الجفاف والتشقق.

- تناول الأطعمة والفواكه الدافئة مثل الفواكه الجافة للحفاظ على دفء جسمك في الشتاء.

- تجنب الأدوية التي تسبب انقباض الأوعية الدموية.

زهرة الخليج

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