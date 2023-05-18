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الخميس، 18-05-2023 03:32 م

ثمنه رخيص وأثره مذهل.. بذور عباد الشمس تحارب هذه المشكلة !

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الوكيل الإخباري- في حين يلجأ كثيرون إلى المنتجات باهظة الثمن لوقف ظهور التجاعيد وخطوط التقدم في العمر، هناك طرق أخرى أقل تكلفة تتضمن مكوناً صالحاً للأكل، أطلق عليه الخبراء اسم "الطعام الفائق" يساعد في كبح الشيخوخة.

فقد قال الدكتور آدم سيدي، المشرف على حساب "تيك توك" Herb Docs، المتخصص في مجالات التغذية وطب الأعشاب ونمط الحياة، إن بذور عباد الشمس ستوفر لك الوقت والمال ومنتجات العناية للحفاظ على شباب بشرتك.

وبين أن هذه البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية". فالتعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية (UV) يمكن أن يدمر خلاياك ويسبب سرطان الجلد، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

كما أكد الدكتور آدم أن تناول هذه البذور لا ينبغي أن يحل محل تطبيق واقي الشمس اليومي. وأشار إلى إنه بصرف النظر عن المساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، فإن فيتامين E ضروري أيضا في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يحافظ على بشرتك شابة ونظيفة، وفق ما نقلته "ذا صن" البريطانية.

وقال إنه إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف الفيتامين في قائمة المكونات الخاصة بهذه المنتجات، فستجده تحت مسمى Alpha Tocopherol، مبيناً أن تناول كمية قليلة فقط (30غ) من بذور عباد الشمس ستعادل 66% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E، وفقا للدكتور آدم.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، تحتاج النساء إلى نحو 3 مغ من فيتامين E يوميا، بينما يجب أن يحصل الرجال على 4 مغ.

وأوضحت الهيئة الصحية أنه يجب أن تكون قادرا على تحقيق ذلك فقط من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، محذرة من تناول الكثير من مكملات فيتامين E لأنها قد تكون ضارة.

وقال الدكتور آدم إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، فمن الأفضل تناول البذور التي تحتوي على "مصدر صحي للدهون".

المصادر الجيدة لفيتامين E هي:
- زيوت نباتية، مثل بذور اللفت وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون

- المكسرات والبذور

- جرثومة القمح وهي توجد في الحبوب ومنتجات الحبوب

ووفقا لموقع healthline، يمكن أن يساعد تناول بذور عباد الشمس في خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم لأنها تحتوي أيضا على المغنيسيوم والبروتين والأحماض الدهنية اللينوليك والعديد من المركبات النباتية.

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