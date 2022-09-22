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الخميس، 22-09-2022 01:08 م

جدري القرود.. الاصابة فيه تؤدي الى مجموعة مضاعفات

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الوكيل الإخباري - اكتشف الأطباء الأفارقة والأمريكيون أدلة على أن الإصابة بفيروس جدري القردة تؤدي في كثير من الأحيان إلى تطوّر مضاعفات فسيولوجية عصبية مثل تغلغل فيروس الجدري في جسم الإنسان.

وجاء في مقال نشرته المجلة:" أن مراقبة المرضى في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أظهرت أن فيروس جدري القردة غالبا ما يسبب الاكتئاب وآلام الأعصاب لدى المرضى. وفي بعض الحالات، يسبب التهاب الدماغ والتشنجات وأعراضا مشابهة لالتهاب السحايا، الأمر الذي  يؤكد ضرورة مراقبة تغيرات تحدث في دماغ المرضى المعرّضين للخطر.

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يذكر أن فيروس جدري القردة، انتشر في أبريل ومايو الماضييْن في عدد من دول أوروبا الغربية، وفي قارات أخرى، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، وقد تم تسجيل الإصابات في معظم دول أوروبا الغربية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفي دول جنوب وجنوب شرق آسيا. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس جدري القردة في أوائل سبتمبر الجاري 53000 شخص، توفي منهم 18 شخصا.

 

وقد اهتم فريق من علماء الفسيولوجيا العصبية بقيادة، أفيندرا ناث، الباحث الرائد في المعهد القومي للسكتة الدماغية في بيثيسدا الأمريكية، اهتموا بكثرة تعرض حاملي جدري القردة الفيروسي لمضاعفات مختلفة مرتبطة بعمل الجهاز العصبي.

 

وأشار التحليل اللاحق لهذه البيانات إلى أن فيروس جدري القردة كان من المحتمل أن يتسبب في فشل فسيولوجي عصبي شأنه شأن الجدري البشري وبعض اللقاحات المبكرة ضد المرض. ولم يشكل معظمها، بما في ذلك الاكتئاب وآلام الأعصاب، خطراً على حياة المرضى، لكن في بعض الحالات تطوّرت لديهم أمراض مميتة، بما في ذلك التهاب الدماغ والتهاب السحايا.

 

لبنان 24

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