الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

التربية تنشر اسئلة الرياضيات الورقة الثانية للدورة التكميلية

الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

السعودية تحول الشريحة الخامسة لمنحة دعم الموازنة للأردن بـ 38.6 مليون دولار

كتائب القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية من نقطة صفر

عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

عاجل

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الثلاثاء، 02-01-2024 01:13 م

جرعة إنسولين 'ذكية' لعلاج السكري

5lFd86iF


الوكيل الإخباري - ابتكر فريق علمي يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري، وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران تجارب في ضبط مستويات السكري بالدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية ، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانج الصينية ونورث كارولينا الأمريكية جرعة إنسولين يمكنها التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.

اضافة اعلان


وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كبسولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الغلوكوز في الدم.

 


ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلاً بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.

 


ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، وذكروا بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنهم سوف يواصلون اختبار جرعة الإنسولين الذكية على حيوانات التجارب، وسوف ينتقلون لتجربتها على البشر إذا استمرت النتائج الإيجابية.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_5_6_14_14_31_750

كوب من البقول يخفف آثار الوزن الزائد

ما_هي_فوائد_الطعام_الصحي

هل يمكن علاج الألم المزمن بالطعام؟

281006_9_1704176626

كيف تحمي قلبك من تغيرات الطقس في الشتاء؟

197-105826-tear-sacs-several-causes_700x400

الأكياس الدمعية قد تدل على أمراض خطيرة

tbl_examinations_examination_334_435400b725e-5f3e-438d-9bb3-f7700aeca490

اختبار دم جديد للتشخيص المبكر لسرطان الرئة

20241111337299L7

كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري والكبد الدهني

أخبار متعلقة
746513

فوائد ومضار عصير الرمان للصحة

20231226103954771

النوم المريح يساعد في ضبط السكر بالدم

ما-هو-وقت-زراعة-الريحان

'الريحان' واقي طبيعي ضد الالتهابات والبكتيريا