الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من 2023

عاجل التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة

طوقان: إنتاج 800 طن سنويا من الكعكة الصفراء لتشغيل محطة الطاقة النووية في الأردن

الجهاد الإسلامي: لن يكون هناك صفقات تبادل حتى وقف العدوان على غزة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

القيادة الوسطى الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف وسط غزة

الحكومة تطلق منصة إلكترونية جديدة

عقل: تخفيض أسعار البنزين بنوعيه محليا 20-30 فلسا الشهر المقبل

عاجل

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

الأحد، 31-12-2023 01:48 م

فوائد ومضار عصير الرمان للصحة

746513


الوكيل الإخباري - يحتوي عصير الرمان على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، وهو يعزز عمل عضلة القلب، ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموجلوبين.

اضافة اعلان

 

ومن المفيد للصحة تناول عصير الرمان عند وجود التهابات في الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات С وК وЕ، كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة.


وبالإضافة إلى هذا تدعم الألياف الغذائية الموجودة في عصير الرمان توازن ميكروبيوم الأمعاء، أما فيتامين С فيساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية. كما أن عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري، أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض.


ولكن مع كل هذا من الأفضل عدم الإفراط في تناول عصير الرمان إذا كان الشخص يعاني من البواسير والإمساك المتكرر، والتهاب البنكرياس، والتهاب المعدة وقرحة الغشاء المخاطي في المعدة، أو إذا كانت لديه ردود فعل تحسسية.


ووفقا لخبراء التغذية، عصير الرمان مفيد جدا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
article_4_22

الحمل وقت مناسب للعناية بصحة القلب

Doc-P-1146690-638394886772175042

كيف يؤثر الملح على صحة الكلى؟

20231229114577248L

تعرف على أكبر 4 تهديدات صحية في العالم خلال 2024

504026

السهر يضاعف خطر تصلب الشرايين

image

فوائد عديدة للوقوف 3 ساعات يومياً

1200px-K-Knie-z2

سرعة الذراع تفاقم خطر الكسور في الشيخوخة

أخبار متعلقة
20231226103954771

النوم المريح يساعد في ضبط السكر بالدم

ما-هو-وقت-زراعة-الريحان

'الريحان' واقي طبيعي ضد الالتهابات والبكتيريا