الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في أمريكا

الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني "‬⁩أم العبد" بصحة جيدة

تركيا تبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء العنف في المسجد الأقصى

وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات أي عدوان إسرائيلي وشيك على غزة

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

هطولات غزيرة وتساقط البرد مصحوب بالرعد ما بعد ظهر اليوم

وفيات الاثنين 10-4-2023

بايدن يثير غضب السياسيين البريطانيين

دولة أوروبية تتكفل بعلاج الروس

الخصاونة يصل إلى الدوحة .. والكواري وآل ثاني واللوزي في استقباله

الإثنين، 10-04-2023 07:15 ص

حرارة طهي اللحوم.. خبراء الصحة يحذرون من "خطأ قاتل"

ط


الوكيل الاخباري - تتفاوت أذواق الناس إزاء درجة طهي اللحم، إذ ثمة من يفضله مطبوخا إلى حد كبير، في حين يتناوله آخرون وهو أقرب لأن يكون نيئا، بينما يوصي خبراء الصحة بمراعاة "حرارة ضرورية" عند تحضير أطباق اللحوم، تفاديا لاضطرابات صحية خطيرة.

اضافة اعلان


وتوصي المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارا بـ"CDC"، بالانتباه إلى درجة حرارة طهي اللحم، سواء تعلق الأمر بلحوم الأبقار والغنم أو بالدجاج والسمك.


ووفق إرشادات الهيئة الأميركية الصحية، فإن حرارة الطهو تساعد على التخلص من البكتيريا المؤذية لجسم الإنسان.


في حالة طهو قطع من ضلع الخروف أو صدر العجل، مثلا، فإن الحرارة المطلوبة هي 62 درجة مئوية، كما ينبغي انتظار 3 دقائق عندما يجهز، وعندئذ، يمكن التقديم.


ويحتاج فيليه السمك إلى هذه الحرارة نفسها من أجل يكون مطهوا على نحو صحي وآمن من البكتيريا التي تكون فيه وهو ما يزال نيئا.


أما كفتة العجل ووجبات البيض فتحتاج إلى حرارة أعلى من 71 درجة، حتى وإن بدت رطبة بالنسبة إلى كثيرين ولا تحتاج إلى مدة طبخ طويلة.


في غضون ذلك، يوصي الخبراء بالحرارة الأعلى في طبخ اللحم وهي 73 درجة مئوية، عند تحضير كفتة الديك الرومي أو الدجاج 


وتنبه الإرشادات إلى أن الحرارة العالية تساعد على تخليص البيض أو اللحم مثلا من عدوى السالمونيلا التي يعتقد المصابون بها أنهم يعانون اضطرابا في المعدة.


وفي حال تناول هذه اللحوم وهي مطهوة بشكل غير كاف، وحصل تسلل السموم إلى الجسم، فإن المخاطر قد تصل إلى حد التسمم وربما الوفاة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222222

نصائح فعّالة لتجنّب التخمة بعد الإفطار في رمضان

49975-7360

دراسة توضح ضرر غير متوقع للمخللات

7720481-382514729

ما مقدار زيادة الوزن الطبيعة سنوياً؟

qwd_shrb_lqhw_khll_shhr_rmdn

عادات خاطئة لشرب القهوة في شهر رمضان.. تجنبها

dates-fruit-1200x628-facebook-1200x628-1

هل تختلف حقًا نسبة السكريات في بعض أنواع التمور؟

ما_سبب_ضغط_الأذن

5 أسباب لألم الأذن الحاد.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟

أخبار متعلقة
م

الكشف عن عواقب تناول جرعات زائدة من فيتامين С