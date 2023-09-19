حساسية الخريف.. أبرز الأعراض وطرق علاجها منزليا

الوكيل الإخباري - رغم جمال فصل الخريف بنسماته الرطبة وشمسه الهادئة وطبيعته الخلابة، فإنه يصبح وقتا قاسيا لأولئك الذين يعانون من مشكلة الحساسية الموسمية.

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الربيع ليس الموسم الوحيد الذي يمكن أن يجعلك تعاني، فالخريف أيضا يصبح حقل ألغام لمن يعاني من حساسية تجاه شيء ما في الهواء، فيصاب بسيلان الأنف واحمرار العينين المستمر.



و تندرج حساسية الخريف ضمن فئة التهاب الأنف التحسسي، الذي يُطلق عليه أيضا "حمى القش"، ويحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع استنشاق حبوب اللقاح في الهواء.

أيضا تشمل المواد المسببة للحساسية الموسمية حبوب لقاح الربيع والخريف، فضلا عن الأشجار والأعشاب



ما أعراض حساسية الخريف؟



تتعدد علامات الإصابة بالحساسية في فصل الخريف، لكن أبرزها:

- عيون دامعة أو حكة أو متهيجة بشكل عام

- سيلان الأنف أو احتقان الأنف

- العطس

- الصداع

- طفح جلدي أو خلايا على الجلد

- حكة في الحلق

- تفاقم أعراض الربو، خاصة السعال أو الصفير

- في الحالات الشديدة، يصاب الشخص بصعوبة في التنفس أو الحساسية المفرطة

نصائح لتخفيف حساسية الخريف منزليا



1- اشطف ممرات الأنف

جرب استخدام محلول ملحي، حيث تعمل هذه الخيارات البسيطة منخفضة التكلفة على تخفيف احتقان الأنف وطرد المواد المسببة للحساسية من أنفك.



2- ارتدِ ملابس واقية

إذا كنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في الخارج، فارتدِ أكمامًا طويلة وسراويل وقبعة ونظارات شمسية لحماية بشرتك وشعرك وعينيك من حبوب اللقاح.

3- مزيل الرطوبة

يساعد الحفاظ على مستوى الرطوبة في منزلك بين 35٪ و50٪ على تجنب جفاف الأغشية المخاطية والتهابها، لذا يفضل استخدام مزيل الرطوبة للحفاظ على رطوبة الهواء.



4- تجنب أعمال التنظيف المنزلية

يمكن أن تؤدي الأعمال المنزلية وجرف الأوراق المتساقطة وتنظيف أمام البيت وباقي الأعمال التي تجرى في الهواء الطلق إلى إثارة مسببات الحساسية، لذلك يفضل تجنبها أو تسليمها لأحد أفراد الأسرة.



5- تنظيف أجهزة التدفئة

قبل تشغيل أجهزة التدفئة لأول مرة، يجب تنظيف الفتحات وتغيير الفلتر، حيث يمكن أن تحاصر أجزاء من العفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى في الفتحات خلال الصيف وستمتلئ الهواء بمجرد بدء تشغيل الفرن.



6- إغلاق الأبواب والنوافذ

عندما تكون حبوب اللقاح في ذروتها (عادةً في وقت متأخر من الصباح أو في منتصف النهار)، يفضل أن يفضل الأشخاص في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ.



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