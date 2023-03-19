خاص بالمدخّنين... إليكم أفضل المشروبات الطبيعية للتخلّص من السموم في الرئة

الوكيل الإخباري- من المعروف أن الإقلاع عن التدخين ليس أمراً سهلاً على المدخنين، ولكن مع التخلص من مادة النيكوتين بشكل طبيعي وصحيح، يمكن أي شخص أن ينجح في طرد السموم من جسمه والإقلاع بعدها عن التدخين.



وفي هذا الإطار، شاركت بريتي جوبتا أخصائية التغذية ومؤسِّسة "Perfect Health ByPreeti"، على موقع only my health أفضل المشروبات الطبيعية للتخلص من سموم الرئة لمساعدة المدخنين.

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وأكدت جوبتا في البداية أن شرب الماء العادي لن يؤدي فقط إلى التخلص من المكوّنات السامة في الجسم، بل سيؤدي أيضاً إلى تحسين الصحة العامة وجودة البشرة. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى عشرة أكواب (تقريباً) من الماء يومياً في إزالة السموم والنيكوتين من الجسم.



كذلك يمكن الاستعانة بماء الديتوكس، أي الماء المضاف إليه أنواع من الفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يُعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي قد يساعدك على التخلص من المواد السامة في جسمك. يمكن أن يساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش ويجعل بشرتك صحية.



ونصحت خبيرة التغذية أيضاً بإضافة البهارات إلى المشروبات، إذ تعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضّرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة في طرد السموم من الجسم. تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وغيرها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخّن على إزالة المواد السامة من جسمه.



أيضاً يمكن الشاي الأخضر أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، لأن هذا الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية.

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