قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

أبرز التحذيرات:
يعزز مسكنات الألم لكنه يزيد توتر أدوية الرشح والحساسية.
يقلل فاعلية أدوية الضغط، وقد يزيد سيولة الدم مع مضادات التخثر.
يقل امتصاص ليفوثيروكسين وأدوية ألزهايمر.
قد يفاقم القلق واضطرابات النوم مع مضادات الاكتئاب والذهان.
يؤثر على سكر الدم لدى مرضى السكري.
الكالسيوم يقلل امتصاص بعض الأدوية والمكملات.
التوصية: الاعتدال في القهوة واستشارة الطبيب عند تناول أدوية متعددة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"
-
تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ
-
التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالة وأخرى بلا جدوى
-
لماذا تتفاقم الأوجاع المزمنة مع التغيرات الجوية؟
-
علامات مبكرة قد تنذر بارتفاع ضغط الدم
-
هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟
-
الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور
-
ما مدى خطورة الأشعة السينية على الصحة ؟