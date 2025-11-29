قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

الوكيل الإخباري- حذر أطباء من خلط القهوة أو الكافيين مع بعض الأدوية، لأنها قد تقلل فعاليتها أو تزيد آثارها الجانبية.

أبرز التحذيرات:

يعزز مسكنات الألم لكنه يزيد توتر أدوية الرشح والحساسية.

يقلل فاعلية أدوية الضغط، وقد يزيد سيولة الدم مع مضادات التخثر.

يقل امتصاص ليفوثيروكسين وأدوية ألزهايمر.

قد يفاقم القلق واضطرابات النوم مع مضادات الاكتئاب والذهان.

يؤثر على سكر الدم لدى مرضى السكري.

الكالسيوم يقلل امتصاص بعض الأدوية والمكملات.



التوصية: الاعتدال في القهوة واستشارة الطبيب عند تناول أدوية متعددة.