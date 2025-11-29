السبت 2025-11-29 11:46 ص

قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

65
تعبيرية
السبت، 29-11-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   حذر أطباء من خلط القهوة أو الكافيين مع بعض الأدوية، لأنها قد تقلل فعاليتها أو تزيد آثارها الجانبية.

اضافة اعلان


أبرز التحذيرات:
يعزز مسكنات الألم لكنه يزيد توتر أدوية الرشح والحساسية.
يقلل فاعلية أدوية الضغط، وقد يزيد سيولة الدم مع مضادات التخثر.
يقل امتصاص ليفوثيروكسين وأدوية ألزهايمر.
قد يفاقم القلق واضطرابات النوم مع مضادات الاكتئاب والذهان.
يؤثر على سكر الدم لدى مرضى السكري.
الكالسيوم يقلل امتصاص بعض الأدوية والمكملات.


التوصية: الاعتدال في القهوة واستشارة الطبيب عند تناول أدوية متعددة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

ل

تكنولوجيا ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

طائرة إيرباص A320

عربي ودولي شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

65

طب وصحة قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

5

طب وصحة تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة