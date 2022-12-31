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السبت، 31-12-2022 02:50 م

خبراء يوضحون ما يجب تناوله قبل التمارين الرياضية

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الوكيل الإخباري-يبحث الرياضيون عن طرق عديدة لتحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم المرجوة، وتعد التغذية الجيدة طريقة مثالية تساعد الجسم على الأداء الأفضل، والتعافي بشكل أسرع بعد كل تمرين.

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يستعرض في السياق التالي، كل ما تحتاج معرفته عن التغذية قبل التمرين، وفقًا لموقع "Healthline" : 

ماذا تأكل قبل التمرين الرياضي؟

 

- الكربوهيدرات
تستخدم العضلات الجلوكوز الموجود داخل الكربوهيدرات من أجل مدها بالطاقة، فالكربوهيدرات تعد المصدر الرئيس لمد العضلات بالطاقة.


- البروتين
تناول البروتين قبل التمرين، يساهم في تحسين الأداء الرياضي، وتناوله بمفرده أو مع الكربوهيدرات يزيد من تخليق العضلات وزيادة كتلتها وكثافتها، وتجعل الجسم خالي من الدهون، بالإضافة إلى قدرته على تحسين الأداء العضلي.

 

يعد توقيت تناول وجبة ما قبل التمرين، من أهم جوانب التغذية، ولتحقيق أفضل قدر من النتائج المثلى يفضل تناول وجبة كاملة تحتوي عناصرها على كربوهيدرات وبروتين ودهون صحية.


وإذا كان التمرين في غضون 2 : 3 ساعات أو أكثر يفضل تناول التالي:
- خبز مصنوع من الحبوب الكاملة وبروتين خالي الدسم وسلطة.

- بيض وفاكهة ويفضل أفوكادو.
- بروتين خالي من الدهون وأرز بني وخضار مشوي.


إذا كان التمرين في غضون ساعتين يفضل تناول الآتي:

- عصير موز ولبن.
- شوفان ولبن.
- زبدة اللوز وفاكهة وخبز مصنوع من حبوب كاملة.
إذا كان التمرين في غضون ساعة أو أقل يفضل تناول الآتي:
- زبادي يوناني.
- فاكهة مثل الموز أو البرتقال أو التفاح.

 

مع ضرورة الإهتمام بترطيب الجسم وحصوله على قدر كافي من الماء من أجل تحسين الأداء العضلي.

 

الكونسلتو الطبي

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