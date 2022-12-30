أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل ومضاعفاتها

الوكيل الاخباري - تعد الإصابة بجرثومة المعدة أمرًا شائعًا جدًا، على الرغم من أن معظم المصابين لا يدركون إصابتهم بها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها، تعرف أكثر عن أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل في هذا المقال:

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أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل

عند الإصابة بجرثومة المعدة يشعر المصاب بألم خفيف أو حارق في البطن عندما تكون المعدة فارغة، مثل: بين الوجبات، أو في منتصف الليل، يمكن أن يستمر هذا الألم لبضع دقائق أو لساعات، ويشعر المصاب بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول المضادات الحيوية. وتشمل أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل الآتي:



1. أعراض جرثومة المعدة الشائعة

تشمل أعراض جرثومة المعدة الشائعة الآتي:

التجشؤ المفرط.

الشعور بالانتفاخ.

الغثيان.

حرقة المعدة.

الحمى.

قلة الشهية أو فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

ألم البطن أو تورمه.

2. أعراض جرثومة المعدة المتقدمة



مع مرور الوقت يمكن أن تلاحظ ظهور هذه الأعراض، والتي تتطلب الحصول على مساعدة طبية فورًا:



الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

ألم حاد في المعدة.

ظهور دم في البراز.

شحوب البشرة.

صعوبة في البلع.

براز أسود أو قيء أسود.

مشاكل في التنفس.

فقر الدم.



3. أعراض جرثومة المعدة النفسية



استكمالًا لأعراض جرثومة المعدة بالتفصيل، لا بد من ذكر أضرار جرثومة المعدة النفسية، إذ يمكن أن تسبب جرثومة المعدة إصابة المريض بالآتي:

القلق.

الاكتئاب.

مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة



تشمل المضاعفات وأضرار جرثومة المعدة ما يأتي:



القرحة: حيث يصاب بها 10% من المصابين بجرثومة المعدة؛ وذلك لأن البكتيريا تسبب الضرر للبطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة.



التهاب بطانة المعدة: فقد تسبب البكتيريا تهيج المعدة والتهابها.

سرطان المعدة: تعد الإصابة بجرثومة المعدة أحد عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان المعدة.



بعد أن تعرفت على أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل والتي تؤثر على نوعية حياة الشخص يدور في بالك إذا ما كان هناك طريقة لعلاجها.



كيف يتم علاج جرثومة المعدة؟

في حال كنت تعاني من جرثومة المعدة بدون ظهور أعراض ولا مشاكل لن يقدم العلاج أي فوائد، أما إذا تفاقم الوضع، فقد تحتاج إلى الآتي:

الأدوية: تحتاج عادًة إلى تناول مزيج من المضادات الحيوية إلى جانب أدوية تقلل من حمض المعدة؛ وذلك لأن تقليل حمض المعدة يساعد المضادات الحيوية على العمل بشكل فعال أكثر.



التغيير في نمط الحياة والغذاء: لا يوجد دليل على أن الغذاء يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من جرثومة المعدة أو التسبب بذلك، مع ذلك فإن الأغذية الغنية بالتوابل والتدخين قد تؤدي الى تفاقم الوضع ومنع عملية الشفاء بشكل صحيح.

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