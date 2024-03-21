خبير تغذية يحذر: الإفراط في مكسرات رمضان يسبب هذه الأضرار

الوكيل الإخباري - تعد المكسرات من الأطعمة الرمضانية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناولها بكميات كبيرة؟



أضرار الإفراط في تناول المكسرات

أجاب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، على هذا التساؤل بقوله "يجب الانتباه للكمية المستهلكة من المكسرات، لأن الإفراط في تناولها يهدد الجسم بعدد من الأضرار".

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وأضاف ناجي أن الإفراط في تناول المكسرات من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، ويرجع السبب إلى ارتفاع سعراتها الحرارية.



وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن المكسرات تساعد في الأساس على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأكد أن المكسرات تصبح مضرة للجهاز الهضمي عند تناولها بشكل مفرط، لاحتوائها على مركبات، تواجه المعدة صعوبة كبيرة في هضمها عند ارتفاع مستوياتها بالجسم.



وكشف أن الإفراط في المكسرات المحمصة يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، نتيجة لاستهلاك المزيد من الصوديوم.



واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أن الإكثار من المكسرات قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض المعادن من الطعام، مثل الحديد والزنك.

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