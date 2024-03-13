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الأربعاء، 13-03-2024 03:46 م

الحلويات الرمضانية مضرة في السحور- 5 بدائل صحية لها

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الوكيل الإخباري - يحظر تناول الحلويات الرمضانية في وجبة السحور، لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالاضطرابات الهضمية، نظرًا لمحتواها العالي من الدهون والسكريات وارتفاع سعراتها الحرارية.

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حلويات صحية لوجبة السحور

 

1- الفواكه المجففة
تعتبر الفواكه المجففة بديلًا صحيًا للحلويات الرمضانية، لاحتوائها على سكريات طبيعية وغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويجب مراعاة تناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها يزيد الوزن.


2- الفواكه الطازجة
يُنصح بتناول الفواكه الطازجة في السحور بدلًا من حلويات رمضان، لأن سكرياتها صحية، كما تقلل الشعور بالعطش أثناء الصيام لغناها بالماء، فضلًا عن احتوائها على عناصر غذائية ضرورية للجسم، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
ولتعزيز القيمة الغذائية للفواكه الطازجة، يوصي خبراء التغذية بتناولها مع الزبادي.


3- كرات جوز الهند
من الحلويات الصحية، تتكون من زبدة جوز الهند والشوفان وبذور الكتان والفواكه المجففة، تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى انخفاض سعراتها الحرارية.


4- الشوكولاتة الداكنة
عند الانتظام في تناول الشوكولاتة الداكنة، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائها على مستويات مرتفعة من الكاكاو، الذي يتميز بخصائصه المضادة الأكسدة.


5- المكسرات بالفواكه
تناول المكسرات مع الفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة الداكنة يوفر للجسم جرعة جيدة من الألياف والبروتين والسكريات الصحية ومضادات الأكسدة.

 

الكونسلتو

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