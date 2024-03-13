3 نصائح تضمن لك عدم زيادة الوزن عند تناول وجبة السحور

الوكيل الإخباري - تمثل وجبة السحور أهمية كبيرة لصحة الإنسان في شهر رمضان، إذ تمد بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها خلال ساعات الصيام، وللحصول على فوائدها دون زيادة الوزن، يجب اتباع عدد من النصائح الهامة .



1- حساب السعرات الحرارية

عليك الانتباه إلى مقدار السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها في السحور، حيث يجب أن تكون أقل بكثير من سعرات الإفطار، ومن أبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها في هذه الوجبة:

- 100 جرام من الفول، يحتوي على 350 سعرة حرارية.

- كوب من الزبادي، يحتوي على 55 سعرة حرارية.

- بيضة مسلوقة، تحتوي 78 سعرة حرارية.

اضافة اعلان



2- متوازن العناصر الغذائية

يجب أن تكون وجبة السحور متوازنة ومتكاملة العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والألياف المتوفرة بالخضروات والفواكه، والكربوهيدرات المعقدة الموجودة بالبطاطس، والبروتين "النباتي أو الحيواني" المتوفر بالبيض والفول.



3- ممارسة الرياضة

يمكنك الاستعانة بالتمارين التالية، إذا شعرت بالتخمة بعد تناول وجبة سحور ثقيلة، بشرط ألا تفرط في ممارستها، حتى لا تفقد العناصر الغذائية التي حصلت عليها.



اليوجا

من التمارين التي لا تحتاج إلى بذل مجهود بدني كبير، وممارستها لمدة 15 دقيقة من شأنه أن يوفر لك العديد من الفوائد، مثل تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية.



المشي

احرص على المشي لمدة 30 دقيقة بعد الانتهاء وجبة السحور، لتجنب الإصابة بالإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، كما أثبتت بعض الدراسات أن المشي باستخدام أوزان اليد يعادل الجري ببطء "الهرولة"، وأشارت إلى أن المشي يساهم في التخلص من دهون البطن.



التوقيت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان

أنسب وقت لأداء التمارين الرياضية بشكل عام في رمضان، يجب أن يكون قبل وجبة السحور، لأن ممارستها في ذلك التوقيت من شأنه أن يساهم في فقدان الوزن بفعالية كبيرة.



كما أن ممارسة الرياضة بعد وجبة السحور، قد يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية التي تم الحصول عليها، وبالتالي سوف يشعر الإنسان بالخمول والتعب والحاجة إلى تناول الطعام خلال ساعات الصيام.

الكونسلتو