خبير تغذية يحذر: تناول الكنافة في هذا الوقت خلال رمضان يزيد الوزن !

الوكيل الإخباري-

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تعد الكنافة من الحلويات الرمضانية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، الذي يدفع البعض إلى تناولها بكميات كبيرة في أوقات غير مناسبة.في هذا الصدد، أوصى الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، بتناول الحلويات الرمضانية، لا سيما الكنافة، باعتدال، لأن الإفراط فيه يسبب زيادة الوزن.وقال ناجي إن سبب زيادة الوزن عند الإسراف في الحلويات الرمضانية يرجع إلى سعراتها الحرارية المرتفعة واحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات البسيطة.وأوضح أن السعرات الحرارية في الكنافة تبلغ 900 سعرة حرارية لكل 100 جرام منها، مؤكدًا أن العدد قد يزيد عن ذلك إذا كانت تحتوي على بعض الإضافات، مثل المكسرات.وحذر استشاري التغذية العلاجية من تناول الكنافة في وجبة السحور، لأن السكريات المتوفرة بها يقوم الجسم بتخزينها على هيئة دهون في البطن والأدراف والخصر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.وشدد أيضًا على ضرورة الابتعاد عن الكنافة بعد وجبة الإفطار، لأن تناولها في هذا التوقيت يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك وانتفاخ البطن.وأضاف أن الكنافة تصبح أكثر خطورة على الجسم، إذا تم تناولها في ظل الإصابة بـ:- السكري.- ارتفاع الكوليسترول.- أمراض القلب.- أمراض الكلى.- تصلب الشرايين.- مرض الشريان التاجي.- قصور الدورة الدموية.وأكد ناجي أن الأشخاص المصابين بهذه الأمراض ممنوعون منعًا باتًا من تناول الكنافة في رمضان، لأن تحضيرها بالسمن أو الزبدة أو الزيت يكسبها جرعات عالية من الدهون المشبعة.