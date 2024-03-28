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الخميس، 28-03-2024 03:11 م

خبير تغذية يحذر: هذه المشروبات ممنوعة بعد الأكل في رمضان

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الوكيل الإخباري - هناك مشروبات يعتاد بعض الأشخاص على تناولها بعد وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي تسببها للجسم.

في التقرير التالي، نستعرض المشروبات الممنوعة بعد الأكل في رمضان، وفقًا للدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

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مشروبات ممنوعة بعد الأكل في رمضان


1- المشروبات الغازية
يعتقد بعض الأشخاص أن تناول المشروبات الغازية بعد الأكل يساعد على هضم الطعام، بل على العكس، ثبت أنها تؤدي إلى انتفاخ البطن، بسبب محتواها العالي من غاز ثاني أكسيد الكربون، التي يتراكم في المعدة على هيئة غازات.


وتناول المشروبات الغازية بعد الطعام من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات.
والسكريات المرتفعة للمشروبات الغازية تسبب أيضًا الشعور بالعطش أثناء الصيام، لذلك يجب عدم تناولها بعد وجبة السحور.


2- الشاي
شرب الشاي بعد الأكل يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، لأنه يمنع الجسم من امتصاص معدن الحديد من الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض كريات الدم الحمراء.
ويزداد الشعور العطش أثناء الصيام عند تناول الشاي بعد وجبة السحور، لغناه بالكافيين، وهو من المواد المدرة للبول.


3- القهوة
تؤثر القهوة سلبًا على صحة الجهاز الهضمي عند تناولها بعد الأكل، نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين، الذي يؤدي إلى المعاناة من بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الحموضة.
وتقل قدرة الجسم على امتصاص معدني الحديد والكالسيوم من الطعام عند تناول القهوة بعد الأكل، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالأنيميا وهشاشة العظام.
ومن الضروري الابتعاد نهائيًا عن القهوة في السحور، منعًا للشعور بالعطش أثناء الصيام.


4- القهوة سريعة التحضير
من الأفضل عدم تناول القهوة سريعة التحضير بعد وجبتي الإفطار والسحور مباشرة، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام.

 

 

الكونسلتو 

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