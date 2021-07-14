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الأربعاء، 14-07-2021 08:53 ص

خطورة استخدام الأدوية منتهية الصلاحية

الدواء


الوكيل الإخباري - أعلنت الصيدلانية فيرا باشكينا، لا يمكن في جميع الظروف استخدام الأدوية المنتهية صلاحيتها، أي بعد تخطي التاريخ الذي حددته الشركة المصنعة، إثر دراسات واختبارات عديدة.

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وتشير الصيدلانية في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن الشركات المصنعة للأدوية مسؤولة عن فعالية وتأثير منتجاتها فقط إلى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المثبتة على العبوة.


وتقول، "تشير التعليمات المرفقة بالدواء إلى نوعيته وميزاته وإلى الآثار الجانبية المحتملة عن تعاطيه. فإذا حصل لدى الشخص الذي يتعاطى الدواء نوع من رد الفعل غير المتوقع بسببه، فستكون الشركة المصنعة مسؤولة أمام القانون".


وبالإضافة إلى مدة صلاحية الدواء المثبتة، يجب تخزين الدواء وفق ظروف ملائمة مثل درجة الحرارة والضوء والرطوبة. لذلك يجب قراءة التعليمات بانتباه لتخزين الدواء بصورة صحيحة تضمن فعاليته لحين انتهاء مدة الصلاحية المثبتة على علبته.


وبعد انتهاء مدة صلاحية الدواء، لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن جودته وفعاليته. لأن الدواء بعد انتهاء المدة المثبتة، يمكن أن يفقد خصائصه العلاجية و يسبب ردود فعل سلبية خطيرة. أي أن تعاطي الشخص لدواء منتهي الصلاحية، يجازف بصحته وحتى بحياته. بحسب الصيدلانية باشكينا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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