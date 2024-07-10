خلال الطقس الحار.. علامة على البطيخ ان وجدتها تخلص منه على الفور

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد إقبالنا على تناول البطيخ، كونه من الفواكه المنعشة واللذيذة، لكن يلاحظ البعض في بعض الأحيان ظهور رغوة بيضاء على السطح العلوي للبطيخ، مما يثير قلق الكثير بشأن سلامته وصلاحيته للاستهلاك.

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فهل ظهور هذه الرغوة دليل على فساده؟

وفقاً لصحيفة "Daily News"، إذا لاحظت أن "قلب" البطيخ لين جداً ويشبه الإسفنجة بدلاً من أن يكون صلباً، أو له رائحة كريهة، أو بدأ في تكوين رغوة، فيجب التخلص منه فوراً.



أسباب وجود رغوة في البطيخ:

عملية التخمير: الرغوة التي تظهر على البطيخ من خلال الشقوق في القشرة، علامة على حدوث عملية تخمر داخل هذه الفاكهة.



ارتفاع درجات الحرارة: البطيخ غني بالسكر الطبيعي، خاصة الفركتوز، وإذا تم تخزينه لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، فإن هذه الظروف تُشجع على نمو البكتيريا والفطريات.



وتقوم هذه الكائنات الحية بتحويل السكريات داخل البطيخ إلى ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب ظهور الرغوة.



ما مدى صلاحية البطيخ الذي يحتوي على رغوة؟

قالت الأستاذة وخبيرة سلامة الأغذية الأمريكية في جامعة مين التعاونية بالولايات المتحدة، إن "الرغوة علامة على وجود مشكلة في سلامة الغذاء، ولا ينصح باستهلاكه في هذه الحالة، نظراً لأن عملية التخمير التي تحدث داخل البطيخ المُتخمر تنتج غازات تضر بصحة الإنسان".



وأضافت أن تراكم الغازات داخل البطيخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي بشكل كبير، مما يسبب في بعض الأحيان انفجاره.



أما بالنسبة للنصائح لتخزين البطيخ بأمان:



ينصح بتخزين البطيخ غير المقطع في الثلاجة، حيث تساعد هذه الطريقة على إبقائه طازجًا لأطول فترة ممكنة.



بمجرد تقطيع البطيخ، يجب تغطية الجزء المكشوف بالبلاستيك لمنع دخول الهواء والبكتيريا.



يجب استهلاك أي بطيخ مقطع في غضون 3 أيام، حيث زيادة مدة تخزينه تزيد من احتمالية فساده.



تجنب تجميد البطيخ في الفريزر، حيث تؤدي هذه الطريقة إلى تحلل القشرة وتغير ملمسها ليصبح ليناً يشبه الإسفنجة.



يُنصح أيضاً بشراء البطيخ من مصدر موثوق والتأكد من سلامة قشره من أي علامات تعفن أو تشققات.



مصراوي





