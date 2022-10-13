الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 09:18 ص

اكتشاف وظيفة جديدة لـ "المخيخ"

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الوكيل الإخباري-توصل علماء من جامعة بازل في سويسرا، إلى اكتشاف جديد حول المخيخ في الجزء الخلفي من الدماغ، والذي يُعرف بأهميته للتحكم في حركاتنا بشكل صحيح، ويبدو الآن أن منطقة الدماغ هذه تلعب أيضاً دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بتذكر التجارب العاطفية الإيجابية والسلبية.

وهذه الأنواع من التجارب العاطفية يتذكرها الدماغ جيداً بشكل خاص لأسباب عدة، منها أنها تساعد على بقاء جنسنا البشري على قيد الحياة لنكون قادرين على تذكر الأوقات التي كنا فيها بخطر والأوقات التي ازدهرنا فيها، بحسب موقع «سيانس أليرت». وكتب الباحثون أن «هذه النتائج توسع المعرفة حول دور المخيخ في العمليات الإدراكية والعاطفية المعقدة، وقد تكون ذات صلة بفهم الاضطرابات النفسية ذات الدوائر العاطفية الشاذة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب طيف التوحد».

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عكاظ

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