الأربعاء 01-03-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة: تعديل على تحويلة تقاطع طارق من مساء الخميس الى صباح الاحد

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

اندماج أحزاب سياسية وإعتبار أخرى مُنحلة حُكما - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة

خبراء زلازل يكشفون حقيقة عالم الزلازل الهولندي

سويدان: الزلزال المُسجل في طبريا اليوم لا علاقة له بزلزال تركيا وسوريا

تشكيلات إدارية في وزارة التربية - أسماء

إنقاذ طفلة تركتها والدتها داخل مركبة مغلقة في عمان

وزير الخارجية التركي: أنقرة لا تؤيد العقوبات أحادية الجانب

الأربعاء، 01-03-2023 01:27 م

داسة : النشاط البدني الضئيل يخفض احتمال الوفاة

أوقات_ممارسة_التمارين_الرياضية_وما_بين_الأفضل_والأسوأ_منها


الوكيل الإخباري- خلصت دراسة واسعة نُشرت الأربعاء إلى أن ثمة رابطاً بين النشاط البدني وانخفاض احتمال وفاة الفرد، ولو اقتصرت هذه الحركةعلى بضع دقائق يومياً.

وأوضحت هذه الدراسة التي أوردتها مجلة "سبورتس ميديسين" للطب الرياضي أن "زيادة طفيفة" للحركة لدى الأشخاص غير النشطين كافية لتوفير "حماية كبيرة".
وسبق أن أجريَ كمّ كبير من الدراسات عن منافع النشاط البدني، وباتت انعكاساته الإيجابية على الصحة معروفة على نطاق واسع، لكنّ بعض النقاط المتعلقة به تحتاج إلى توضيح، ومنها المستوى الدقيق للنشاط المطلوب لتحسين صحة الفرد بشكل ملموس.

اضافة اعلان


واستندت الدراسة في سعيها إلى الإجابة عن هذا السؤال إلى حوالى 200 بحث متوافر خلصت أحياناً إلى نتائج متضاربة.
لكنّ الباحثين جمعوا بيانات هذه الدراسات التي تتعلق بعيّنة من 30 مليون شخص في المجموع، وتوصلت من خلال ترجيحها وفقاً لدرجة صلابة الدراسة إلى أن نتائج النشاط البدني سرعان ما تظهر وتصبح ملموسة.
ويكفي أن يمارس الشخص غير النشط تماماً نشاطاً لا تتجاوز مدته ساعة واحدة في الأسبوع، وصفته الدراسة بـ"المعتدل" إلى "الشديد"، للحدّ بنسبة الربع تقريباً (23%) من خطر الموت المبكر.
وقال عالم الأوبئة من جامعة كامبريدج سورين برايج الذي شارك في إعداد الدراسة: "على الشخص أن يخصص عشر دقائق فحسب يومياً" للنشاط البدني، "وليس مضطراً بالضرورة إلى أن يقصد نادياً رياضياً لهذا الغرض، بل يمكن أن يندرج ذلك ضمن حياته اليومية" المألوفة.
وبهذا المعنى، يعد المشي السريع نشاطاً معتدلًا إلى مكثف، واقترح برايج مثلاً فكرة التوجه مشياً إلى مكان العمل، أقلّه في جزء من المسافة.
إلا أن مساهمة النشاط البدني في خفض احتمال الوفاة تتفاوت تبعاً لسببها، بحسب الدراسة، إذ أن الصلة أكثر وضوحاً بين النشاط البدني المنتظم وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الحركة الجسدية أقل تأثيراً في ما يتعلق بالوفيات الناجمة عن السرطان.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_2_28_18_4_3_110

متى يتم إزالة القطن بعد خلع الضرس؟

2023_2_28_18_47_7_97

الشتاء لم ينتهِ بعد .. طبيبة تحذر من تخفيف الملابس

هل-يمكن-تعويض-ما-يفوتنا-من-النوم-1623682147571

حيلة نوم بسيطة تجعلك أكثر يقظة في النهار

1396554

باحثون يحذرون من خطورة غفوة المنبه!

639845b84236042bb4342eb0

طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم

متى-يظهر-تأثير-الرجيم-على-الجسم_700x330

هذا ما يحدث للجسم عند اتباع حمية قاسية !

أخبار متعلقة
Depression-15

دراسة: هذا هو الحل السهل والرئيسي للاكتئاب !

1_74

ما فائدة المشي 20 دقيقة بعد سن الأربعين ؟

image770x420cropped

دراسة: النشاط البدني يساهم في الحصول على نوم جيد

0c0827d1c5127889bee1acffe6f04d00

الإحباط يزيد خطر أمراض القلب لدى الشباب

tbl_articles_article_20216_38691d617f-f897-4207-b22f-1f4af33413ec

فائدة لعصير الشمندر

202313116321456OV

دراسة بريطانية تسلط الضوء على مشكلة شمع الاذن