دايت الـ 10 أيام وسيلة فعالة لإنقاص الوزن .. تعرف عليه

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع نظم غذائية مختلفة رغبة منهم في إنقاص وزن الجسم الزائد، والحصول على قوام مثاللي ممشوق، ولكن قد تتسبب بعضها حرمان الجسم من بعض العناصر التي يحتاجها.



نستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن دايت الـ 10 أيام وكيفية اتباعه، وفقًا لموقع "Health".



ما المقصود بدايت الـ 10 أيام؟

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النظام الغذائي لمدة 10 أيام يعتمد على القواعد الأساسية لفقدان الوزن، والتي تضمن إنقاصه مع الحفاظ على صحة الجسم، وتشجع على تقييد حوالي من 500 إلى 1000 سعر حراري في اليوم.



ولا يختلف فقدان الوزن لمدة 10 أيام اختلافًا كبيرًا عن أي خطط غذائية متوازنة أخرى، فهو ببساطة برنامج لعدد محدد من الأيام، والذي يمكن اتباعه إلى أجل غير مسمى بعد ذلك.



وتكمن أهم ميزة في تلك الحمية في تشجيع الشخص على فقدان الوزن بشكل صحي، وتحديد الـ 10 أيام من أجل تحفيز الفرد على الالتزام بمدة بسيطة، وعند ملاحظة الفرق في الوزن والصحة يشجع الشخص على تغيير نمط حياته بشكل دائم.



الآثار الجانبية لدايت الـ 10 أيام

لا توجد آثار جانبية فادحة لدايت الـ 10 أيام، ولكن قد يقع البعض في أخطاء قد تتسبب فيما يلي:



- عدم فقدان الوزن بالشكل المطلوب، نتيجة عدم حساب السعرات الحرارية بدقة.



- عدم ممارسة اأنشطة بدنية بجانب الالتزام بالحمية الغذائية، مما قد يقلل من فعالية الدايت.



- عدم الموازنة بين العناصر الغذائية الشاملة، التي يتضمنها النظام الغذائي، مما يصعب من تحقيق الهدف المرجو.



ما هي قواعد دايت الـ 10 أيام لفقدان الوزن؟

لا يتبنى دايت الـ 10 أيام قواعد صارمة أو شديدة، وهناك 3 مستويات من ذلك النظام على الشخص أن يختار بينهم:



- المستوى الأول: يتضمن استهلاك طبق صحي واحد مصنوع من الأطعمة الكاملة يوميًا، والأطعمة الكاملة مفهوم يشمل الحصول على الخضروات والفواكه والبروتين والحبوب الكاملة والكربوهيدرات، بمعنى حصول الجسم على جميع حاجاته من الغذاء.



- المستوى الثاني: استهلاك طبقين مغذيين مصنوعين من أطعمة كاملة في اليوم.



- المستوى الثالث: يجب أن تكون جميع الوجبات مغذية وصحية.

ماذا تأكل في تحدي الـ 10 أيام؟



أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن الفواكه والخضروات يجب أن تكون المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية في النظام الغذائي الصحي، ويحتاج الشخص لاتباع ما يلي:



- المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتين.



- المأكولات البحرية والمصادر النباتية.



- تجنب الأطعمة المجهزة والمقلية والمشروبات الغازية السكرية والوجبات السريعة والمعلبات.



- يجب أن تكون الأطباق المقترحة في خطة النظام الغذائي لتحدي الـ 10 أيام صحية وآمنة، حتى يتمكن الشخص من إنقاص الوزن مع الاستمتاع بوجبات لذيذة.



الكونسلتو الطبي

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