دراسة..أطعمة الصويا تقلل الهبات الساخنة

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة أجريت في جامعة جورج واشنطن إن تناول نظام غذائي غني بمنتجات الصويا (86 غراماً يومياً) يقلل من الهبّات الساخنة لدى النساء بعد سن اليأس. وتدعم هذه النتائج ما أشارت إليه أبحاث سابقة عن دور الصويا في توازن الهرمونات لدى المرأة.



ووفقاً لموقع "نيو ساينتست"، قام الباحث نيل برنارد بدراسة شارك فيها 71 امرأة في سن اليأس كن يعانين من هبتين أو أكثر من الهبات الساخنة يومياً.



واستمرت تجربة الدراسة 12 أسبوعاً، اتبعت فيها 38 امرأة نظاماً يوفر حوالي 10% من الطعام من منتجات الصويا، وهو ما يعادل حوالي 86 غراماً في اليوم، مع تقليل الدهون في الأطعمة بشكل عام.



وأظهرت النتائج أن هذا النظام الغذائي قد يقلل معدل الهبّات الساخنة لدى 78% من النساء اللواتي اتبعنه.



وكانت دراسات سابقة قد أشارت أيضاً إلى دور بعض الأطعمة في الحفاظ على توازن الهرمونات، مثل: الحمّص، والتونة، والسبانخ، والموز، والبطاطا، والكاجو، والمحار.

اضافة اعلان



24