دراسة : أوميغا 3 تحافظ على قوة السمع

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة إلى أن المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية في الطعام أو من خلال المكملات يمنع فقدان السمع مع التقدم في العمر.



وقالت النتائج التي عُرضت أمس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن: "ارتبطت المستويات المرتفعة من دهون أوميغا 3 بمشاكل أقل في السمع مرتبطة بالعمر بنسبة 8%، مقارنة بـ 20% لدى من لديهم مستويات منخفضة من هذه الدهون".

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وأجريت الدراسة في جامعة أونتاريو الكندية، وأفادت بأن مكملات أوميغا 3 توفر وقاية طويلة الأمد لعملية التمثيل الغذائي في القوقعة، وتقلل من تدهور السمع، وفق "هيلث داي".



واعتمدت الدراسة على بيانات 115 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، أعمارهم بين 40 و69 عاماً، إلى جانب فحوصات للتمثيل الغذائي داخل الأذن لنماذج حيوانية.



ووجدت النتائج أن من لديهم مستوى أعلى من أوميغا 3 كانوا أقل إبلاغاً عن مشاكل السمع، مقارنة بمن لديهم مستوى منخفض من هذه الدهون.



وقال الباحثون لا تعني هذه النتائج أن انخفاض مستوى دهون أوميغا 3 هو سبب فقدان السمع، وإنما توفر معرفة جديدة بفوائد هذه الدهون الوقائية.

وتدعو النتائج إلى تناول الأسماك الدهنية بانتظام، أو تناول مكملات أوميغا 3 أو زيت السمك، خاصة أن فوائدها عديدة سواء للدماغ أو الشرايين أو القلب.

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