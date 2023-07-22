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السبت، 22-07-2023 03:46 م

دراسة : أوميغا 3 تمنع تخزين الكبد لدهون الطعام

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الوكيل الإخباري- قال باحثون إن أحدى مكونات دهون أوميغا 3 تمنع الكبد من تخزين الكثير من الدهون، التي يحصل عليها من الطعام، وتسبب مشكلة الكبد الدهني غير الكحولي.

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عالمياً، تبلغ نسبة الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي 27% من البالغين
وأجريت الدراسة في مستشفى سنغافورة العام، ووجدت أن نوعاً واحداً من دهون أوميغا3 يسمّى "فوسفوليبيد"، وهو ضروري لصنع أغشية الخلايا، يحمي الكبد من الآثار الضارة للدهون الغذائية.


وقال الدكتور جورج غوه، أحد المشاركين في الدراسة: "تظهر النتائج أن دهون فوسفوليبيد LPC، يمكن أن تصبح وسيلة للوقاية طويلة الأمد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، وفق "ساينس دايلي".


وأضاف: "دراستنا هي الأولى التي تشير إلى إمكانات مكملات فوسفوليبيد LPC الغذائية في حماية الكبد من التلف الناتج عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون".
وعالمياً، تبلغ نسبة الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي 27% من البالغين، وترتفع النسبة في سنغافورة إلى 40%.


ودعت النتائج إلى تطوير مكمّل غذائي من هذه النوعية من الدهون، للمساعدة في الوقاية من تلف الكبد، الذي ينتج عن الكبد الدهني غير الكحولي.

 

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