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السبت، 24-02-2024 02:03 م

دراسة: العادات الصحية تخفّف مخاطر القولون العصبي

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الوكيل الإخباري - القولون العصبي هو أكثر من مجرد اضطراب في المعدة، إنه حالة تؤثر على ما يصل إلى 10% من السكان في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من انتشار هذا الاضطراب، إلا أن أسبابه الدقيقة تظل غامضة إلى حد ما. ويعتقد الباحثون أن الاتصال المضطرب بين الأمعاء والدماغ قد يكون السبب في الأعراض المؤلمة التي يعاني منها المرضى.

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وحديثاً، فحص باحثون من جامعة الجنوب المركزي في الصين بيانات من البنك الحيوي البريطاني، لـ64 ألف شخص في منتصف العمر أبلغوا عن عادات نمط حياتهم، والتركيز على 5 سلوكيات رئيسية.


5 عادات صحية
ووفق "مديكال نيوز توداي"، السلوكيات هي: عدم التدخين، والحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم يومياً، وممارسة النشاط البدني، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة.


وعلى مدار فترة متابعة متوسطة تبلغ 12.5 عام، طور 961 مشاركاً مرض القولون العصبي. ومع ذلك، فإن الذين التزموا بسلوكيات نمط الحياة الصحي كانوا أقل عرضة للمرض.


وكشف البحث عن نمط لافت للنظر: كلما زاد السلوك الصحي الذي يمارسه الفرد، انخفض خطر الإصابة بالقولون العصبي.


وعلى وجه التحديد، ارتبطت ممارسة سلوك صحي واحد بانخفاض المخاطر بنسبة 21%، وسلوكين مع انخفاض المخاطر بنسبة 36%، و3 إلى 5 سلوكيات مع انخفاض المخاطر بنسبة 42%.


وتقدم هذه النتائج رسالة مفعمة بالأمل: من خلال تبني عادات صحية، يمكننا اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتنا الهضمية.

 

 

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