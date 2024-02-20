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الثلاثاء، 20-02-2024 04:00 م

ماذا يحدث لجسمك عند النوم على بطنك؟

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الوكيل الإخباري - اذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون النوم على البطن، فأعلم أن صحتك معرضة لبعض المشكلات، لأن هذه الوضعية لها تأثيرات سلبية على الجسم.

أضرار النوم على البطن

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1- آلام الظهر
يؤدي النوم على البطن إلى الشعور بآلامٍ مزعجة في الظهر عند الاستيقاظ، ويرجع السبب إلى خروج العمود الفقري عن المحاذاة المحايدة له، نتيجة لغوص جذع الجسم داخل المرتبة بشكل أعمق استجابةً للوزن.

وتصبح آلام الظهر أكثر حدة عند كبار السن، لأن العمود الفقري تقل مرونته مع تقدم العمر، ما يجعله يتعرض لضغط أكبر عند النوم على البطن.


2- آلام الرقبة
يضطر الإنسان عند النوم على البطن لتدوير رأسه إلى أحد الجانبين، حتى يتمكن من التنفس، مما يؤدي إلى التواء العنق ، ومن ثم المعاناة من ألم في الرقبة عند الاستيقاظ.

وقد يمتد تأثير ألم الرقبة الناتج عن النوم على البطن إلى الكتف أو الذراع، ويصاحبه الشعور بالصداع.


3- تجاعيد الوجه
يعجّل النوم على البطن من ظهور التجاعيد في سن صغيرة، نتيجة للضعط الذي يتعرض له جانبي الوجه بسبب الوسادة، بالإضافة إلى تمدد البشرة.

 

الكونسلتو 

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