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السبت، 20-05-2023 01:05 م

دراسة : النظارة الشمسية ضرورية لعيون الطفل في الصيف

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الوكيل الإخباري- حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على عيون الطفل خلال فصل الصيف؛ حيث إنها قد تُلحق ضررا بشبكية العين أو عدسة العين.

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ولتجنب هذه المخاطر، أوصت المجلة المعنية بالأسرة بارتداء نظارة شمسية تحمي عين الطفل من الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة ومتوسطة الموجة، مع مراعاة أن يعمل إطار النظارة على حماية عيون الطفل من الأشعة الساقطة عليها من الجوانب أيضا.


وبشكل عام، ينبغي أن تكون النظارة الشمسية ضد الكسر وضد الخدوش وألا تحتوي على أجزاء حادة، كما ينبغي أن تكون ذات مقاس مناسب لتستقر على العين جيدا.

 

مصراوي


 




 

 


 

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