السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم كورونا ليوم السبت - أسماء

الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق غدا السبت

الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

67 أردنيا في طريقهم إلى عمان عبر الطائرة الملكية - صور

مرتفعات العاصمة على موعد مع الثلوج الليلة

سقوط عامود كهرباء يؤدي لإغلاق طريق المطار - فيديو

بلدية حوشا الجديدة تردم 31 بئرا مهجورا بمناطقها

وفاة نجل مدير الأمن الأسبق عاطف السعودي

جلالة الملك يغادر أرض الوطن إلى النرويج وألمانيا

وصول الطائرة الثالثة إلى بولندا لإجلاء أردنيين

الجمعة، 11-03-2022 11:38 م

دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ

640x480


الوكيل الإخباري - ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" وظهور أعراض شيخوخة الدماغ لدى المرضى إضافة إلى تغيرات دماغية أخرى.

اضافة اعلان


ونقلت "سي إن إن" دراسة نشرتها مجلة "ناتشر" العلمية، قالت فيها إن أدمغة من أصيبوا بكورونا عانت فقدان أكبر للمادة الرمادية، والتشوهات في أنسجة المخ، وذلك مقارنة بأولئك الذين لم يُصابوا بالفيروس، إلى جانب ظهور العديد من التغييرات في منطقة الدماغ مرتبطة بحاسة الشم.

من جانبها، صرحت، غوينيل داود، المؤلفة الرئيسية للدراسة، وهي أستاذة المشاركة في علوم الأعصاب بجامعة أكسفورد، بأنها وفريقها البحثي "فوجئوا برؤية اختلافات واضحة في الدماغ حتى مع العدوى الخفيفة".

وأوضحت الباحثة أنه من الطبيعي أن يفقد الأشخاص 0.2% إلى 0.3% من المادة الرمادية كل عام في المناطق المرتبطة بالذاكرة في الدماغ مع تقدمهم في العمر، لكن الدراسة أظهرت فقدان الأشخاص الذين أُصيبوا بفيروس كورونا نسبة إضافية مقدارها 0.2% إلى 2% من الأنسجة مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.


وتبين للباحثين أن أولئك الذين تعرضوا لأكبر قدر من فقدان أنسجة المخ تمتعوا أيضًا بأداء أسوأ في اختبار الوظائف التنفيذية والمعرفية، ورغم أن مناطق الدماغ الأكثر تضررا بدت أنها مرتبطة بنظام الشم، إلا أن داود قالت إنه لا يزال من غير الواضح سبب ذلك.


يذكر أن تلك الدراسة جاءت لدعم دراسات سابقة أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم بشكل متكرر يعانون أيضا من فقدان مقترن للمادة الرمادية، لكن لم تحدد الدراسة الحديثة ما إذا كان المصابين قد فقدوا حاسة الشم بالفعل.

 

سبوتنيك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سمعات

تحذيرات من مخاطر صحية ترتبط باستخدام سماعات الأذنين يوميا

75842

أعراض هشاشة العظام ومراحلها

tbl_articles_article_28782_82630841190-264e-406a-8800-390bf3cdf539

البطاطا الحلوة من أجل تغذية صحية أثناء الحمل

20223919265652S3

آلام البطن الشديدة مؤشر على مرض شائع لدى الرضع

(Pasta)_by_David_Adam_Kess_(pic.2)

أسباب رئيسية تجعل المعكرونة طبقا صحيا

فصل الربيع يرتبط بالتهاب الجيوب الانفية

نصائح لمريضات الجيوب الأنفية مع حلول فصل الربيع

أخبار متعلقة
2019_3_22_11_59_14_285

دراسة: مفتاح علاج الخرف قد يكون في الأمعاء وليس الدماغ

Doc-P-923338-637814553551496872

هل تريد زيادة إفراز هرمون السعادة؟ تناول هذه الأطعمة

الافكادو يعزز القدرات الذهنية

فائدة تناول الأفوكادو يوميا