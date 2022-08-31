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الأربعاء، 31-08-2022 10:04 ص

دراسة تكشف أن الفول السوداني هو الحل الأمثل لفقدان الوزن

peanuts


الوكيل الإخباري - خلص بحث جديد إلى أن الفول السوداني يساعد في التخلص من بعض الكيلوغرامات غير المرغوب فيها، والحفاظ على صحة القلب تحت السيطرة.

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ووجدت الدراسة أن تناول 35 جراما من الفول السوداني المحمص الجاف والمملح قليلا قبل وجبتين رئيسيتين كل يوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين مستويات الجلوكوز أثناء الصيام.

 

وعند تقييم مجموعتين من البالغين الأستراليين المعرضين لخطر متوسط أو مرتفع للإصابة بمرض السكري من النوع 2، اختبر الباحثون تأثير تناول 70 جراما من الفول السوداني (15 جراما إضافيا من الألياف) بالإضافة إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي قليل الدسم، نظام غذائي لفقدان الوزن.

ووجدوا أن كلا المجموعتين فقدوا الوزن بعد 6 أشهر (6.7 كجم).

أولئك الذين تناولوا الفول السوداني كان لديهم تحسن أكبر في ضغط الدم، حيث سجلت هذه المجموعة انخفاضا في ضغط الدم (بمقدار 5 ملم زئبقي) وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10٪.

وتناولت "مجموعة الفول السوداني" 35 جراما من الفول السوداني مرتين يوميا، قبل 30 دقيقة من وجبتين رئيسيتين، لم يستهلك المشاركون في المجموعة الضابطة (غير الفول السوداني) أو زبدة الفول السوداني.

وحددت كلتا المجموعتين مدخولهما من الطاقة إلى 5500 كيلوجول (للنساء) و 7000 كيلوجول (للرجال) وحافظت على أنماط التمرين ثابتة طوال فترة الدراسة.


أجرى هذا البحث في أديلايد، جنوب أستراليا من قبل البروفيسور بيتر كليفتون من جامعة UniSA والأستاذة المشاركة جينيفر كيو.


وتقول الباحثة المشاركة إن الدراسة تكسر بعض المفاهيم الخاطئة حول الآثار الصحية للفول السوداني.


وتضيف: "وجدت دراستنا أن الفول السوداني، الغني بالدهون الصحية غير المشبعة، يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي فعال لفقدان الوزن".


وتتابع :"غالبا ما يتجنب الناس الفول السوداني عند محاولة إنقاص الوزن لأنهم يعتقدون أنه يحتوي على الكثير من الكيلوجول،ومع ذلك فإن الفول السوداني يحتوي في الواقع على قيمة عالية للشبع، مما يعني أنه يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وهذا يمكن أن يكون مفيدا حقا لمن يعانون من الوزن الزائد".


وتشير إلى أن إدراك أن الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف يمكن أن توفر الشعور بالامتلاء يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة أو الإفراط في تناول الطعام، ويعتبر الفول السوداني أحد هذه الأطعمة.

 

روسيا اليوم 

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