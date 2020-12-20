دراسة تكشف أهمية المانجو في فقدان الوزن

الوكيل الإخباري _ يعد المانجو من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، والتي تمتاز بطعمها اللذيذ الذي يجعلنا نأكل منها بشراهة كبيرة ، الا ان انذار “السعرات الحرارية” قد يكون حاجز لدى الكثير من الاشخاص .

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وقد كشفت دراسة جديدة اشارت الى أن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساعد على فقدان الوزن، وتحتوي المانجو على 60 سعرة حرارية لكل 100 جرام، مما يساعد أكل المانجو في إنقاص الوزن، لذلك يمكنك استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بهذه الفاكهة اللذيذة لإنقاص الوزن.



كما يحتوي على مادة بالبيتا كاروتين، المعروف أنه يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

بالاضافة الى انه يحتوي على نسبة عالية من الماء حيث يساعد الماء على التخلّص من السموم في الجسم كما يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

المصدر : الامارات نيوز



