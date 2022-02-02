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الأربعاء، 02-02-2022 12:55 م

دراسة تكشف عن بذرة مغناطيسية لعلاج أورام سرطانية

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة علمية حديثة، أنه يمكن لبذرة مغناطيسية معالجة أورام في بعض أجزاء الجسم، خاصة تلك التي يتعذر الحصول عليها.

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وذكرت الدراسة، وطبقا لهذا العلاج، فإن البذرة التي يبلغ قطرها 2 مم، ويجري توجيهها داخل الدماغ من أجل رفع حرارة الأورام، ثم تدميرها.

 

وتم اختبار هذه البذرة على الفئران، وتم توثيق ذلك في دراسة نشرت في دورية (Advanced Science).

واستخدم العلماء وفق "سكاي نيوز"، ماسح الرنين المغناطيسي لنقل البذور الواعدة إلى الورم، حيث يجري تسخين هذه البذور عن بُعد وتستخدم في هذه الحرارة لقتل الخلايا السرطانية.

وستشكل البذور المغناطيسية علاجا أكثر فعالية لمرضى الأورام، وستقلل مدة التعافي، فضلا عن الحد من الآثار الجانبية.

البيان 

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