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الخميس، 02-03-2023 02:22 م

دراسة تكشف عن جينات مشتركة بين الزهايمر والبدانة

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الوكيل الإخباري- وجد باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس أن 21 من 74 من الجينات المرتبطة بالزهايمر ترتبط أيضاً بالسمنة والبدانة.

وقالت الدكتورة كلوديا ساتزابال أستاذة أمراض التنكس العصبي المشرفة على الدراسة: " فوجئنا قليلاً بأن ما يقرب من 30% من جينات مرض الزهايمر أظهرت روابط مع سمات السمنة".

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وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، تعتبر السمنة والبدانة من عوامل الخطر القابلة للتعديل لمرض الزهايمر. وأشارت أبحاث سابقة إلى أن التحكم في الوزن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي، وخفض خطر الإصابة بالزهايمر.


ومن بين الجينات الـ 74 التي قام فريق البحث بتحليلها، تبين وجود روابط بين 8 منها ذات صلة بنسبة الخصر إلى الورك.


وقالت ساتزابال: "من المهم أن نناقش مع المرضى الآثار المترتبة على الوزن الزائد، وخاصة السمنة حول البطن، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية مع تقدمنا في العمر".


وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالخرف حالياً بلغ 55 مليون شخص حول العالم، منهم 32 مليون مصاب بالزهايمر.

 

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