الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يحاصر أريحا لليوم التاسع ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

جمعية الفنادق: خروج عاملين في القطاع بسبب تخفيض بدل الخدمة

عائلة في عمان تتعرض للاختناق بسبب كيزر غاز وتفقد ابنها "التوجيهي"

هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمواطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

يُنفذ خلال ستة أشهر.. الخصاونة يعمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية

الصين: الولايات المتحدة اتخذت رد فعل مبالغ فيه عند إسقاط المنطاد بالقوة

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

اغلاق جزء من شارع شفيق ارشيدات في إربد لغايات الصيانة

الأحد، 05-02-2023 10:04 ص

طريقة بسيطة يمكن لاتباعها أن يقينا من مرض الزهايمر

image


الوكيل الإخباري-يعرف ألزهايمر بأنه أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا، حيث تتراكم البروتينات بشكل غير طبيعي في الدماغ، مسببة مشاكل في الذاكرة وصعوبة في أداء المهام اليومية.

اضافة اعلان


والسبب الدقيق للمرض غير معروف حتى الآن، لكن الأبحاث تكشف عن مساهمة العديد من العوامل في زيادة احتمال خطر الإصابة بهذه الحالة التنكسية التي لا دواء لها.


وزعمت دراسة حديثة أن الوجبات السريعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وأن التخلي عنها قد يمنع تلف الدماغ هذا.


ووجد الباحثون أن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويأكلون بشكل صحي هم أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.


ويساعد أيضا لعب ألعاب الورق ومقابلة الأصدقاء أو العائلة مرتين في الأسبوع في درء خطر ألزهايمر.


وتتبع الباحثون أنماط حياة 29 ألف بالغ لمدة عشر سنوات وفحصوا جين APOE المرتبط بمرض ألزهايمر.


وكان للفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والملح والزيت والبيض والحبوب والبقوليات والمكسرات والشاي أقوى تأثير واضح في إبطاء المرض. وتبع ذلك الكتابة والقراءة وممارسة الألعاب والتمارين البدنية.


وخلصت الدراسة التي استمرت عقدا من الزمن وأجريت على كبار السن في الصين، أن نمط الحياة الصحي، ولا سيما النظام الغذائي الصحي، مرتبط بتدهور أبطأ في الذاكرة حتى بالنسبة إلى حاملي الجين APOE، وهو أقوى عامل خطر معروف للإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض الخرف الأخرى. 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
205-172025-orange-diet-for-burning-fats-fast-2

منها فقدان الوزن .. 5 فوائد للبرتقال الأحمر

ما_هو_الكرفس

دراسة تكشف عن فوائد جديدة لبذور الكرفس

20232384146304N5

ماذا يعني أن يلعق الطفل يديه أو أشياء أخرى؟

196-162028-cancer-blood-test-doctors_700x400

هل يصبح فحص الدم كافياً لرصد السرطان؟

الخصائص-الطبية-لليانسون

طبيب يحذر هؤلاء من شرب اليانسون

2020_10_28_14_55_23_794

متى يتحول التهاب الشعب الهوائية لحساسية صدر؟

أخبار متعلقة
d117e8cb-2fef-4f84-8ad7-efb2352c04d2

البيض قد يحمي من أمراض القلب .. كم واحدة يجب تناولها؟

202312882019561P2

أمراض القلب في وقت مبكر خطر على الذاكرة

tbl_articles_article_33103_6725460150a-b23b-4aa6-8726-ae8a9ef8b399

ما علاقة الانفلونزا بمرض الزهايمر؟

2019_1_9_12_7_30_601

نصيحة بسيطة تساعدك على إدارة وزنك بسهولة

60e1fc043604d

دراسة: التقاعد المبكر قد يسرّع الخرف

2019_5_30_15_25_15_668

12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرف