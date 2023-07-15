دراسة تكشف عن فاكهة لذيذة يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية!

الوكيل الإخباري - توصل علماء إلى أن تناول الفراولة الطازجة يمكن أن يمنع تراكم الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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وأظهرت دراستهم أن الفاكهة الغنية بفيتامين "سي" تحمي من انسداد الشرايين القاتل الناجم عن ارتفاع الكوليسترول، ويمكن رؤية الفوائد في غضون ساعة من الاستهلاك.



وأراد العلماء في جامعة سيتسونان في أوساكا باليابان، أن يروا كيف أصبحت الآثار الصحية واضحة بعد تناول الفاكهة.

وأعطوا 23 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، جميعهن شابات في أوائل العشرينات من العمر، 500 غرام من هريس الفراولة أو مشروبا سكريا. وبعد نصف ساعة أخذوا عينات دم - كرروا العملية كل 30 دقيقة لمدة أربع ساعات أخرى.



وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة Nutritional Science، أن مجموعة الفراولة كانت لديها علامات أقل على بناء البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو LDL، من تلك التي أعطيت علاجا بنكهة السكر.



ويعرف البروتين الدهني منخفض الكثافة بأنه الشكل الضار للكوليسترول الذي يمكن أن يتسبب في تضييق الأوعية الدموية وانسدادها.



ويمكن أن تؤدي الجلطات التي تتكون لاحقا إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وظهرت هذه الفوائد في غضون ساعة من تناول هريس الفراولة واستمرت لمدة أربع ساعات على الأقل بعد ذلك.



وقال الباحثون في تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها: "الفراولة مصدر مهم للمركبات المغذية، وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع استهلاك الفاكهة مثلها يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

روسيا اليوم