6 اختبارات عليك القيام بها للاطمئنان على صحة قلبك

الوكيل الإخباري- تتزايد حالات فشل القلب أو النوبات القلبية يوماً بعد يوم، لذا من الضروري إجراء العديد من الاختبارات الدورية لتجنب أي مشاكل محتملة في القلب.



فيما يلي الاختبارات التي يجب أن يخضع لها الإنسان للاطمئنان على صحة قلبه، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:





تخطيط القلب الكهربائي



تقول الدكتورة سونيتا كابور، استشارية علم الأمراض، إن هذا الاختبار يقيس النشاط الكهربائي لـ القلب لتقييم إيقاعه واكتشاف أي تشوهات في هذا الإيقاع.





اختبار التحمل



يقيّم هذا الاختبار مدى جودة أداء قلبك أثناء النشاط البدني. ويساعد في تقييم استجابة القلب للتوتر ويمكنه اكتشاف حالات مثل مرض الشريان التاجي.





تصوير الإيكو



وفقاً للدكتورة كابور، يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صور لبنية القلب ووظيفته، ويوفر معلومات قيمة حول قدرة ضخ القلب، ووظيفة الصمام، والصحة العامة.



قسطرة القلب



يتضمن هذا الإجراء تمرير أنبوب رفيع (القسطرة) عبر وعاء دموي إلى القلب، يسمح بتصور تدفق الدم، وقياس الضغط داخل القلب، وتقييم أي انسداد أو تشوهات.





تحاليل الدم



بحسب الدكتورة كابور، يمكن أن توفر اختبارات الدم المختلفة معلومات حول صحة القلب، بما في ذلك مستويات الكوليسترول، وخصائص الدهون، والمؤشرات الحيوية، والتي يمكن أن تشير إلى تلف القلب.



الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي



يمكن أن توفر اختبارات التصوير هذه صوراً مفصلة لبنية القلب، ما يسمح بتقييم أي تشوهات هيكلية أو انسداد أو تلف.

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