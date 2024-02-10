السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 10:59 ص

دراسة تكشف فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية

647f2f96423604768b64491a


الوكيل الإخباري - تتزايد الأدلة البحثية التي تشير إلى التأثير الإيجابي للرضاعة الطبيعية على الصحة العقلية للأم، وأحد الأسباب المحتملة لذلك هو هرمون الأوكسيتوسين، الذي يُطلق عليه "هرمون الحب".

بعد الولادة، يؤدي إطلاق الأوكسيتوسين إلى تدفق حليب الثدي، والبدء في الرضاعة الطبيعية. ويمكن أن يرضي إطلاق الحليب المولود، ويترك لدى الأم مشاعر "دافئة وغامضة" تجاه طفلها.

اضافة اعلان


وبحسب "مديكال إكسبريس"، تشير الأبحاث أيضاً إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.


كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 أنه كلما طالت مدة إرضاع المرأة، انخفض خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.


وتوفر الرضاعة الطبيعية للأم فوائد صحية أخرى ذات طابع هرموني، أهمها: الوقاية من عدة أنواع من أورام الثدي وسرطان المبيض، وتقليل خطر الإصابة بالسكري.


وإلى جانب ذلك، تساعد الرضاعة الطبيعية في التخلص من وزن الحمل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_10_19_11_12_40_242

نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

1662383012788821600

تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

606188ed21c13

فوائد مذهلة يقدمها الخل لصحتك- تعرف عليها

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-16

أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

528423

النشاط البدني لا يحمي القلب من آثار المشروبات السكرية

منوعات

علاج جيني يساعد في استعادة سمع الأطفال الصم

أخبار متعلقة
3ffZf

مخاوف من تناول الطفل عصير الفاكهة يومياً

Baby_171209

وزن الطفل يتأثر بالرضاعة الطبيعية المبكرة