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الثلاثاء، 14-12-2021 03:36 م

دراسة: تناول الزبادي يومياً مفيد لمرضى ضغط الدم

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الوكيل الإخباري - يعد اللبن الزبادي مصدر غني بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، ومصدر للعديد من المغذيات المهمة من فيتامينات ومعادن، ويدخل الزبادي ضمن حصص الحليب ومنتجاته.

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للزبادي العديد من الفوائد الصحية الرائعة، منها تحسين وتعزيز الهضم بفضل محتواه من مادة البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي داخل الأمعاء والجهاز الهضمي. كما أن تناول الزبادي يحارب هشاشة العظام ويقوي الأسنان، ويحارب الإلتهابات خاصة الجلدية منها وهو مصدر غذائي آمن للمرأة خلال فترة الحمل.

 

الزبادي مفيد لضبط ضغط الدم
هذا ما كشفت عنه دراسة علمية قام بها باحثون من جامعة جنوب أستراليا وجامعة مين الأمريكية، ونُشرت نتائجها في دورية International Dairy Journal.

والدراسة التي سعت لإيجاد علاقة بين تناول الزبادي يومياً وضغط الدم وعوامل الخطر التي تدؤي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، توصلت لنتيجة مهمة مفادها أن مواظبة مرضى ضغط الدم المرتفع على تناول الزبادي بصورة يومية يساعد في التحكم بالضغط ووضعه تحت السيطرة، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".


وهناك حالياً أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم، ما يجعلهم أكثر عرضة لخطر أمراض القلب والأوعية والدموية، وهو السبب الرئيسي وراء الوفيات في الولايات المتحدة.


يأتي ارتفاع ضغط الدم ضمن أبرز العوامل المسببة بهذه الأمراض، لذا يحتاج مرضى ضغط الدم لاتباع كافة السبل المتاحة للتحكم بهذا المرض، وعلى رأسها الغذاء. ويحتل الزبادي مكانة متقدمة ضمن الأغذية الصحية التي ينصح بها مرضى ارتفاع ضغط الدم.

 

وبحسب ألكسندرا واد، باحثة مشاركة في الدراسة الأسترالية-الأمريكية، فإن "منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، يمكن أن تكون قادرة على خفض ضغط الدم، كون هذه المنتجات تحتوي على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم".


وتضيف واد قائلة: "الزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص كونه يحتوي أيضاً على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفّض ضغط الدم". معتبرة في الوقت ذاته أن الدراسة قدمت دليلاً جديداً على ارتباط تناول الزبادي بالقدرة على التحكم بضغط الدم.

 

المصدر - هي

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