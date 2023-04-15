دراسة : رياضة" البينغ بونغ" يعالج مرض باركنسون

الوكيل الإخباري- قالت لوسي كريبنر المريضة الألمانية المصابة بالشلل الرعّاش (باركنسون) إنها تتدرب أحياناً لمدة 3 ساعات في اليوم على تنس الطاولة (بينغ بونغ) دون أن تشعر أنها مصابة، وإن هذه الرياضة جعلتها تتعايش مع المرض الذي تم تشخيصه عام 2015.



وبحسب التقرير الذي نشرته جمعية "بينغ بونغ باركنسون"، تقدم رياضة تنس الطاولة فوائد علاجية إذا تدرب المريض مرتين في الأسبوع على الأقل، وأن ممارسة هذه اللعبة تقلل الهزّات، وتخفّف آلامها.

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ويستند مبدأ الجمعية إلى دراسة يابانية نُشرت عام 2021 تفيد بأن ممارسة تنس الطاولة بانتظام لمدة 6 أشهر يمكن أن تقلل من الأعراض الجسدية لمرض باركنسون، مثل الرعشة أو التيبس.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تتدرب كريبنر (69 عاماً) مع زميلها أندرياس موروف (54 عاماً) والذي يمارس اللعبة 10 ساعات أسبوعياً لضمان أقل عدد من الأعراض.



وتنظم جمعية "بينغ بونغ باركنسون" بطولة عالمية لتنس الطاولة بين مرضى الشلل الرعّاش، ومن المقرر أن تقام الدورة القادمة في النمسا خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.



ويتسبب هذا المرض العضال في حركات لا يمكن السيطرة عليها مثل الاهتزاز والرعشة، وكذلك اضطرابات النوم والصحة النفسية. وتزداد الأعراض سوءاً بمرور الوقت، وفي النهاية قد يجد المرضى صعوبة في المشي أو التحدث.

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