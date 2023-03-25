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في رمضان.. 8 نصائح تخلصك من الانتفاخ بعد الإفطار

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السبت، 25-03-2023 08:35 م

في رمضان.. 8 نصائح تخلصك من الانتفاخ بعد الإفطار

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الوكيل الإخباري- يشعر بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول الإفطار في رمضان، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب أو عدم ممارسة الرياضة أو تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول.

وفيما يلي نوضح لكم 8 طرق تخلصك من الانتفاخ بعد تناول الإفطار في رمضان، وفق ما جاء في موقع "هيلثي لاين الطبي".

التقليل من تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ:

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تحتوي بعض الأطعمة مثل المحليات الصناعية والبقوليات والخضروات والفواكه الغنية بالألياف على كميات كبيرة من المركبات غير القابلة للهضم التي قد تؤدي إلى الانتفاخ.

زيادة تناول الألياف:


يتسبب الإمساك في ظهور أعراض الانتفاخ أو تفاقمها، ولكن تعتبر زيادة تناول الألياف والسوائل، بالإضافة إلى النشاط البدني، علاجات طبيعية فعالة.

تناول البروبيوتيك:


تساهم البروبيوتيك على تحسين البيئة البكتيرية في أمعائك، ما يقلل الانتفاخ، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي.

الحد من الأطعمة المالحة والدهنية:


قد تساهم الوجبات الكبيرة والأطعمة الغنية بالملح أو الدهون في الانتفاخ عن طريق زيادة إنتاج الغازات والماء في أمعائك، ولكن قد يؤدي الحد من أحجام حصصك وتناول الأطعمة الغنية بالملح والدهون إلى تخفيف الأعراض.

زيت النعناع:


تشير بعض الأدلة إلى إن زيت النعناع يكافح الانتفاخ لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي.

مضغ الطعام ببطء:


يؤدي تجنب تناول الطعام السريع ومضغ العلكة والمشروبات الغازية إلى تقليل الانتفاخ والتجشؤ عن طريق تقليل كمية الغازات في أمعائك.

ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام:


تساعد التمارين الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجات في إزالة الغازات من الأمعاء والمعدة، وبالتالي تقليل الانتفاخ.

تجنب زيادة الوزن السريع:


تساهم زيادة الوزن السريعة في الانتفاخ عن طريق زيادة توتر الأمعاء والالتهاب والتركيز الذهني على منطقة المعدة، على العكس من ذلك، قد يساعد فقدان الوزن في تقليل هذه الآثار.

 




 

 


 

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