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الأربعاء، 23-03-2022 03:48 م

دراسة.. لنواة التمر فوائد جمة يجهلها الكثيرون

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الوكيل الإخباري - يعد التمر من أهم الفواكه التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية الصحية لما يحتويه من قيمة غذائية فائقة، كونه مصدر غني للكثير من العناصر الضرورية للجسم، ماجعله علاجاً طبيعياً للعديد من الأمراض بفوائده الصحية التي يقدمها.

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ولا تقتصر فوائد التمر عليه فقط بل لنواته أيضاً حيث ترجع قدرة نواة التمر في علاج الأمراض لغناها بالأحماض الأمينية وحمض الأكساليك والألياف الطبيعية المفيدة للجهاز الهضمي، علاوةً على نسبة وافرة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والألياف والرماد والماء وأحماض زيتية ضرورية لكل أعضاء الجسم.


وأثبتت آخر الدراسات في هذا الصدد أن من الفوائد التي تقدمها نواة التمر هو دورها في رفع معدلات حرق الدهون في الجسم، الأمر الذي يترتب عليه المساعدة في إنقاص الوزن، فلاستخدام نواة التمر في حرق الدهون، ينصح بغسل كمية من نواة التمر وتحميصها ومن ثم طحنها لمدة ساعة أو ساعتين حتى يتحول لونها إلى البني الغامق وإعداد مشروب مكوّن من ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل ومثلها من القرفة وكمية قليلة جداً من الفلفل الأسود ومن ثم تُضاف إلى كوب من الماء ويتم تناولها بشكل منتظم ولفترة من الوقت.


يشار إلى أنَّه سبق للدراسات أن رصدت أن نواة التمر تعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، فهي تعمل على ضبط معدل السكر في الدم، وذلك من خلال شرب قهوة نواة التمر وتحضر بتحميص النواة ومن ثم طحنها وإضافة كوب من الماء الساخن إليها، وشربها يومياً بشكل منتظم.

 

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